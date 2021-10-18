弒母被誘導成長照悲歌？ 辯回應檢：看見靈魂的呼喊？

台灣高等法院今舉辦國民法官上訴審模擬法庭，司法院長許宗力、法務部次長蔡碧仲都到場致詞。許宗力預告本周四、五將舉辦國民法官法通過後的第一場法律座談會，目前有多達33題的實務問題與意見，也希望藉第二審的模擬能發掘更多問題、累積更多經驗來回饋第一審的審判程序。蔡碧仲則希望「第一砲就建立老百姓對司法的信賴」。

許宗力表示，上訴審法院要如何依照國民法官法規範及立法意旨審理，是新制成功的關鍵，上訴審法院所面對的挑戰與擔負的角色的重要性，絕不亞於第一審法院。

許指出，依照國民法官法規定，上訴審法院關於事實認定，除非原審判決違背經驗法則或論理法則，且顯然影響判決結果，否則第二審法院應該尊重；原審合法調查過的證據，二審法院原則可以直接作為判斷的依據；當事人、辯護人在第二審法院，原則不得調查新證據。由這些規定可以知道，上級審應確實掌握國民法官法規範意旨，在尊重國民法官參與審判的前提下，妥適審查一審的判決，來確保判決結果的合法與妥當，也發揮救濟保障當事人權益的功能。

蔡碧仲表示，二、三審沒有國民法官，但卻相形重要。蔡參與過多場國民法官模擬法庭，他希望二、三審在面對抗告、上訴時，能依據立法意旨適切審理；此制度是最重大的司改成果，也是拉近與人民距離、建立信賴的墊腳石。

蔡認為這部法律或許不盡人意，但制定過程中盡量傾聽，透過模擬能希望找出實戰中會面臨的問題，希望第一砲就打響、第一砲就成功、第一砲就同時建立老百姓對司法的信賴。

蔡碧仲表示，一審法院與上訴審的角色分擔是模擬的重點，國民法官一審採直接、當事人進行，上訴審如何審查證據，涉及一審判決結果是否能維持或翻盤。國民法官法2023年將上路，但僅「一審」有國民法官，判決維持率攸關國民法官制度成敗。

高院模擬上訴審的案件是，男子王志明因照顧罹患糖尿病、高血壓和中風的母親王陳月娥而未工作，且王母催他結婚、甚至花錢要幫兒子娶大陸新娘，但大陸新娘未入境，她才知被騙錢。而王志明有吸強力膠、酗酒習慣，母子關係緊張，2020年2月凌晨王拿花瓶敲擊母親的頭，母親傷重死亡。新北地院模擬時，王被依殺直系親尊親屬罪判刑18年。

高院9月24日在準備程序庭時，由吳勇毅擔任受命法官，今天合議庭包括審判長許永煌、陪席法官呂煜仁共同審理。高檢署公訴檢察官認為一審量刑過輕，並指本案在一審時有許多證據應調查而未調查，包括量刑有許多錯誤的訊息，科刑應要正視正確的資訊。

檢察官越方如指出，一審法官心證受不當影響，審判程序違法，整件悲劇被誘導成「長照悲歌」。

律師鄭嘉欣則認為被告遭「標籤化」，且沒能防止國民法官預斷，一審沒有採對被告的有利證據；她質疑王志明如何重擊母親頭部、敲了幾下，審、檢看到了嗎？她質疑國民法官是否看見「靈魂的呼喊、凝視他的痛苦啊！」