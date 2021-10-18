逆轉！富味鄉販售混油案 老董原判5年半變免坐牢定讞

芝麻油大廠富味鄉8年前販售混摻棉籽油的油品，前董座陳文南等人擔心股價下跌，透過媒體宣稱進口精煉的棉籽油「全數外銷」，並公開刊登棉籽原油來自澳洲，精煉後未在國内銷售等；一審依依證券交易法背信、散布不實資料罪判陳文南5年6月，歷經最高法院二度發回更審，台灣高等法院更二審判陳文南2年徒刑，緩刑5年，最高法院駁回上訴定讞，另參與人沒收部分撤銷發回更審。

陳文南和陳瑞禮兄弟成立富鼎公司，因富鼎營運不佳，為增加收益，陳瑞禮2011年間指示員工以「玉米原油」及「黃麻原油」比例混合後，充作純度100%「白麻原油」販賣給富味鄉公司；且當年7月4日起至2013年10月9日期間，將單價較低的「玉米原油」混入單價較高的「黃麻原油」，充作純度100%「黃麻原油」賣給富味鄉，陳文南得知後，仍同意富味鄉向富鼎買這些混摻油品，富味鄉蒙受1億3136萬元損害。

前執行副總林秀蓉為避免富味鄉從2011年7月起即以棉籽油取代大豆油販售的情事曝光，她2013年10月21日下午至櫃買中心辦說明會，透過媒體向大眾謊稱富味鄉進口後精煉的棉籽油全數外銷，再命員工在公開資訊觀測站網頁刊登不實訊息。

新北地方法院一審判陳文南、陳瑞禮、林秀蓉各5年6月、3年6月、3年4月徒刑，未宣告沒收犯罪所得。經最高法院二度撤銷發回，高院更二審時3人坦認犯行，法院考量3人最終都能認罪，衡酌陳文南長期捐助公益，因此改判陳文南2年，緩刑5年，陳瑞禮判刑1年9月，緩刑4年，林秀蓉判刑1年7月，緩刑3年，並各向公庫各支付1000萬元，700萬及50萬元，須接受法治教育課程，最高法院駁回上訴定讞。

另富鼎公司取得1億3136萬的犯罪所得本應全數宣告沒收，但高院更二審認為對富鼎公司宣告沒收全數犯罪所得，非但已高於公司實收資本額，富鼎公司將面臨無法繼續經營的困境，現職員工和家庭也失去經濟來源，會過苛。