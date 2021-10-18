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北巿酒駕女撞車換男酒友開車 警網攔車2人送法辦

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

酒駕肇事還換人駕車逃逸！台北市士林區東山路、忠誠路2段207巷口，本月16日有輛汽車在雨天會車時，擦撞路邊車輛，涉嫌肇事並直接開車逃逸，經警網攔截，車內散發濃厚酒味，謝男、范女涉嫌酒後駕車，酒測值均超標，全案依照公共危險罪嫌送辦。

警方指出，58歲的謝男、30歲的邱女、56歲的范女等3人，16日晚上9時許，飲酒餐敘後，先由車主范女開車沿東山路25巷下山，途中碰撞路邊車輛，被害車主下車查看，竟涉嫌肇事逃逸，甚至改換謝男開車，當晚10時許行駛至中山北路6段前，遭警方攔截，謝男、范女酒測值均超標，范女也經目擊者指認後，2人遭依公共危險罪嫌移送偵辦。

士林分局呼籲，落實喝酒不開車、酒後開車找代駕或指定駕駛，更重申酒駕零容忍，警方對於各項治安交通工作無假期，籲請民眾勿心存僥倖、以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方攔截肇事車輛。記者蕭雅娟／翻攝
警方攔截肇事車輛。記者蕭雅娟／翻攝

酒駕 車主

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