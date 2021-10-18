買金飾付60萬只有1萬2是真鈔 落跑男判刑1年2月

蕭姓男子今年7月與兩名友人戴著口罩到新竹市一間銀樓，向店家佯稱要買結婚金飾，挑了男式金項鍊、四龍角墜、男式金戒指與金塊，隨後拿出60萬元現金給店家，期間蕭把鍊子、戒指通通掛戴在身上，之後再謊稱到車上拿零頭，卻趁機跳上車落跑，事後，店家打開捆起的鈔票，才發現只有12張是真鈔，其餘均是玩具假鈔；新竹地院審理終結，蕭與兩名友人被依詐欺取財罪各判1年至1年2月刑期。

經查，當時蕭男先和其中一名友人走進銀樓佯稱要買金飾，挑了男式金項鍊、四龍角墜、男式金戒指、金塊，蕭稱身上現金不夠，要先去領錢，拿了60萬元現金給店家，告訴對方除了先前挑的金飾，還要再買一些女式金飾，期間還陸續試戴金飾，之後再藉故回車上拿兩萬元零頭，結果一去不回，等店家清點鈔票時，才發現60萬現金只有12張是真鈔，其他都玩具鈔。