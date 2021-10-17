填寫染疫表格涉詐 婦人被騙700萬

刑事警察局統計今年1月到10月假冒公務機構詐騙案件，財損金額較去年同期有上升趨勢，警方分析被害人年齡，60歲以上占全部被害人近七成，可見年長者族群是這類詐騙手法高發族群。另外警方近期發現詐騙話術，隨著時事改變，由欠繳電話費或健保費，變成以冒填染疫表格申請理賠的理由詐騙。

警方說南部一名年過七旬張姓婦人，在家中接獲自稱衛福部官員來電，對方宣稱張婦曾在台北仁愛醫院填寫染疫表格，要向保險業者申請理賠，張婦回說根本不曾做過這件事情，對方隨即說要幫張姓婦人報案，並將電話轉接到110。

不久一名自稱蔣姓警官的共犯，誆稱張婦在台新銀行西門分行有一帳戶，涉及洗錢案，要求加入Line後，為取信張姓婦人，就傳送一張地檢署傳票給張婦，表示案件已移由台北地檢署調查，並轉接電話給台北地檢署周士榆檢察官。

歹徒假冒的周檢察官指示張婦，將所有名下的銀行帳戶都申辦網路銀行，張婦不疑有他，依照檢察官指示辦理，陸續將帳戶內的錢轉入詐騙集團提供的銀行帳號，直到存一空才驚覺被騙，向派出所報案，損失新台幣700多萬元。

警方說，常見假冒公務機關詐騙手法多為撥打市內電話，用語音的方式要被害人轉接客服人員，並以被害人「遭冒用身分」請領健保補助或申辦門號，要協助轉接警察機關製作筆錄，另告知涉及洗錢案件，要求「偵查不公開」勿告知親友，再以法院「偽造公文」取信被害人，須被害人配合「監管帳戶」等話術行騙得逞，聽到前述這些關鍵字，就是詐騙！民眾接到這種語音詐騙電話，務必保持冷靜，千萬不要慌張，立即掛斷並撥打165反詐騙諮詢專線查證。