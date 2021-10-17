《司法走廊》若不做司法官 可以改行做什麼？

司法官退職潮一波波來，中壯年司法官也不想留。（司法院官網）

近年中壯年司法官出走的情況愈來愈多，有的因為年金制度修改後，萌生退意；有的自感升遷無望，趁年輕另創事業；有的為了家庭，不願為仕途調派他鄉，就地創業。綜觀來看，國家訓練出的優秀人才走入民間，雖可提升整體素質，但對國家耗費資源楚才晉用，未嘗不是一種損失。

年金改革 荷包縮水

年金改革後，法官退休給付調降，原本法官除了公保養老給付及退休金，還有一筆法官退養金，兩者合計所得替代率原可達98％，但從2018年7月1日起，法官的退養金將依年資不同調降10％至21％，公保等退休金也隨公務人員年改一起縮水。因此引發近年出現一波波司法官退休潮。

一名出走的司法官表示 ，法官和檢察官退養金制度在年金改革中一直飽受批評，成為眾矢之的，也因此砍的最多。「政府如果認為我們考上司法官不是萬中之選，也無視於每月要結100多個案件、深夜問案、凌晨裁押等高壓負荷量，把我們和一般準時上下班的公務員視為一樣酬勞，我們自己也會懷疑人生、衡量自己的價值到底在哪裡？」

為家庭健全 不願流浪

司法官升官一定要調動，調到哪裡全憑官運。一般從外島金門、澎湖或花東、屏東等開始，慢慢逐年調回都會熱門區，前後大約要花個3到4年時間。這期間，配偶成了偽單親、兒女成長漸行漸遠、老邁父母無力照養，唯一好處是，偏遠區案量少、工作時間不長，領的薪資和同期同事卻是一樣的。

但離鄉背景，卻容易衍生許多家庭問題。一名司法官調升金門檢察系統最高長官，他任職2年期間，每週搭乘小飛機往返台灣本島和金門，來回要8小時，雖然有職務加給交通補助，但開銷難抵時間成本，不過他卻甘之如飴。他說：「要陪孩子一起成長，花交通費買一個放心。」要熊掌也要魚，這是一個例子。

剩5年 他不拿百萬退休金

台中地檢署主任檢察官顏偉哲任毒品專案、重大刑案組專組，任職司法工作近20年，是署內前景看好的中生代司法官，再5年就可拿到百萬退休金，但他在上個月向長官請辭獲准，退休金一毛沒拿，轉任律師。雖身邊同事及長官以疫情、外面生意不好等理由勸說、挽留，他仍認為：「這才是最好的時機。」

顏偉哲受訪時說，離開理由有二，一是固然有望升遷，但升官的結果會愈來愈遠離辦案核心，走向行政管理面，這不是當初想當檢察官辦案的初心，且他對當司法官也已沒有熱情。二是，升官一定要外放流浪，家裡老小不能都丟給也是公務員的老婆，且他也希望和孩子一起成長。

升遷無望 不如歸去

一名自動請辭的司法官表示，他不只因為等不到升遷，工作分派不公平，「有些組很涼，萬年公訴組可以等退休，執行組朝九晚五很清閒，但這些機會永遠輪不到我，因為我年輕力壯又耐操。」他說，在外面一個月接10個案件賺的錢，比當司法官月結百件的薪資還高很多，重點是「自己是老闆。」

台中市律師公會理事長盧永盛原是地檢署重大刑案悍將，在年金改革之前，他就已經發現厚重的案件壓力沒有盡頭。努力結案，卻會被分到更多的案件，即將40歲的他毅然退下來當律師，但是，租了一間小辦公室，請一名助理後，呆坐椅子上，卻才想到一件事：案子何處來？

盧永盛說，從忙碌到突然間閒下來，是一件令人心慌的事，他一度擔心沒飯吃、危及一家老小，曾到補習班教《刑事訴訟法》3個月，直到好友介紹案件，他才逐步踏上律師之路。

當教授維持社會地位

司法院遴選教授、律師可以當法官，不過不少司法官最後卻選擇轉教書之路。一名曾任檢察官的副教授表示，經過司法訓練所的培訓和檢察署的栽培，還是很難「腦筋急轉彎」，去當嫌犯的辯護人；且教書環境單純，還能吸收因時勢變遷的法律新知，是個不錯的第二階段人生規劃。

曾任法官、檢察官的中信金融管理學院財經法律系主任教授劉邦繡說，每一個階段都很辛苦，也都面對不同的問題和選擇，以前當檢察官有辦不完的案，當法官有看不完的卷證、寫判決，如今當老師，更有吸收不完的法律資訊，因為現在的網路資訊發達，學生可能知道的比老師快，如何吸收融入成內力，教育下一代，也是很費神的功夫呢！

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