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任司法官只為使命感 退職超有行情

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導

脫下藍袍、紅袍，許多司法官改穿白袍當律師（中央社）
脫下藍袍、紅袍，許多司法官改穿白袍當律師（中央社）

從2018年間起年金改革起至今，司法官退休、退職粗估出走逾400名司法官，離退率超過全國3千位司法官的10％，堪稱司法史之最，今年退職數字更是蔓延到精英層級司法官。退職司法官表示，理由很簡單 ，就是「不知為何而戰！」

不知為何而戰

2年前，專辦毒品、詐欺、經濟犯罪的前台灣高等檢察署檢察官王捷拓與林柏宏兩人轉換跑道，退職後在台中成立觀晰科技法律事務所，建置科技部門打造數位採證室、測謊室及高科技分析室，配備比一般地檢署還精緻。他為自己設定努力目標，全心邁進。

王捷拓說，社會很愛批判司法官「高薪優渥」、「米蟲」等字眼，不但磨損司法官的熱情和衝勁，也讓司法官失去工作目標。不少退職司法官說「不知為誰而戰」，王捷拓認為，這一切都是出在搖擺不定的司法改革和對司法官的尊重度上。

司法官背景行情高

其實司法官退職，轉任律師的收費行情是很高的。一般律師接案的收費是，一案一審5到6萬元不等，若是司法官轉任背景的律師，約要8到15萬元不等。若是社會重大矚目或是全國性貪污案件，那就要30萬元起跳，並視案情難易度、開庭次數調整金額。

一名從司法官轉任的律師表示，他曾經將一名在超商偷東西而被以準強盜起訴的當事人，從最高刑度5年的準強盜罪，打官司打到改以竊盜罪，易科罰金6個月，靠的是過去燒肝辦案累積的專業經驗。從可能坐牢變成罰錢免關的判決結果，如此的天淵之別，民眾肯定願意多給一些費用「花錢消災」。

現司法官為使命感

過去當司法官時專辦犯罪，將嫌犯起訴判刑，如今卻要為嫌犯辯護無罪或降低刑度，心態上要如何調適呢？一名出來創業10餘年的律師很技巧地回應：「以前的工作是『伸張正義』，現在的工作是『保障人權』。 」

一名資深檢察官退職當律師說，在社會一片批評司法官的罵聲中，仍有人堅持守住崗位，應該是為了法律人原有的使命感和榮譽心，他感到非常佩服，期望司改給真正做事的司法官一個公道。

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司法改革 律師

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