線上遊戲玩家盜人頭貼還醜化惡搞 侵害肖像權要賠錢

許姓男子在線上遊戲三國群英傳中，用自拍照片作為遊戲角色的頭像。他去年跟遊戲玩家沈姓男子因買賣道具起糾紛，沈男便盜用他的頭像，將他的照片畫上暴牙、戴眼鏡等醜化的形象，並創設雷同的帳號名稱。許男認為沈男侵犯他的著作權及肖像權，提告求償60萬元。智慧財產及商業法院認為，沈男確實侵犯肖像權，判他要賠1萬元。可上訴。

判決指出，許男與沈男同為線上遊戲三國群英傳玩家，許男使用自拍照作為遊戲角色的頭貼。不過，沈男盜取許男頭貼照片，更將照片修改成暴牙、戴眼鏡的醜化形象，類似某個網路名人，許男認為對方侵害他的著作權及肖像權，其他玩家都看到醜化的照片，讓他身心受創，要求沈男賠償60萬元。

沈男則表示，他使用的頭貼照片是某位網路名人的照片，照片與許男的樣子不同，且他登入時間都是清晨，要清楚看到照片還要將滑鼠指標移到人物角色上才看得清楚，因此並非多數人都能見到。他認為，許男的身心狀況是與網友有糾紛，跟他無關，要求法院駁回提告。

法院審理認為，沈男審理時坦承抓取許男臉書的照片，不過，該照片的權限設定為「公開」，意即同意所有人存取或使用該照片，因此沈男沒有侵害著作權。

至於在肖像權部分，指的是對個人的肖像製作、使用與公開的自主權利，如果未經他人同意，擅自使用他人照片近行修改，對形象造成不良影響，則構成侵害肖像權。