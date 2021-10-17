華山分屍案今辦追思會 死者父：法院應判兇手死刑

華山分屍案高姓女死者的父親、母親及妹妹，今天下午在台北市議員應曉薇、退警協會會長耿繼文等人陪同下，今天重回華山草原，為愛女舉辦追思會；高爸爸表示，兇手陳伯謙犯案後毫無悔意，不但否認犯行，未來還要要出書賺錢，根本沒有教化可能，他呼籲法院要扛住部分社會壓力，勇敢判死還死者公道。

高女家人今天在華山草原布置簡易追思靈堂，並給前來聲援民眾人手一朵白色小花，到高女相片前獻花致意；應曉薇、高爸爸等人說，台灣大多數民意支持死刑存在，卻因為部分社會的廢死壓力，讓陳伯謙逃過應有懲罰，高爸爸呼籲法院，陳伯謙根本沒有悔意，沒有教化可能，應判死刑還死者公道。