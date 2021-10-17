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中、西區今年違停破4.7萬件 中警10月加強告發破4千件

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局統計今年路口10公尺內違停、並排停車的告發件數，發現已突破4.7萬件，為了減少路口事故的傷亡，並響應10月為交通部的交通安全月，第一警分局從10月開始，加強重大違規停車等3大重點違規項目的取締勤務，截至15日為止，已告發4179件，提醒用路人，不要為了一時的方便，違規停車，除容易造成交通事故外，也會因違規而荷包消瘦。

台中市第一警分局統計，今年1月至9月的交通違規取締件數，並排停車取締13841件、路口十公尺違停取締33295件、逆向行駛取締7170件、闖紅燈取締7252件、超速取締10954件、酒後駕車取締373件，有關違規停車部分，截至9月為止，已告發47136件。

第一警分局表示，根據統計有6成交通事故發生於路口，為進一步減少路口事故的傷亡及響應交通部10月交通安全月，分局從本月1日開始，加強路口執法取締及宣導，主要針對三大重點違規項目取締，包括重大交通違規、重大違規停車、重大動態肇因，從1日至15日，一共取締4179件。

第一警分局長張啓祥呼籲，用路人行車應遵守交通安全規則，勿並排停車，路口十公尺違規停車罰鍰600至1200元、闖紅燈罰鍰1800至3600元、酒駕最高可罰12萬元，用路人千萬不要跟自己荷包過不去，更要珍惜生命。

台中市中、西區在今年1月至9月的違停、併排停車的告發件數達4.7萬件，第一警分局在本月加強執法，本月1日至15日已開罰超過4000件。記者陳宏睿／翻攝
台中市中、西區在今年1月至9月的違停、併排停車的告發件數達4.7萬件，第一警分局在本月加強執法，本月1日至15日已開罰超過4000件。記者陳宏睿／翻攝
台中市第一警分局在本月加強違停、併排停車的違規取締，提醒用路人遵守交通規則，切勿違規停車。圖／第一警分局提供
台中市第一警分局在本月加強違停、併排停車的違規取締，提醒用路人遵守交通規則，切勿違規停車。圖／第一警分局提供

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