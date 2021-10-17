中、西區今年違停破4.7萬件 中警10月加強告發破4千件

台中市第一警分局統計今年路口10公尺內違停、並排停車的告發件數，發現已突破4.7萬件，為了減少路口事故的傷亡，並響應10月為交通部的交通安全月，第一警分局從10月開始，加強重大違規停車等3大重點違規項目的取締勤務，截至15日為止，已告發4179件，提醒用路人，不要為了一時的方便，違規停車，除容易造成交通事故外，也會因違規而荷包消瘦。

台中市第一警分局統計，今年1月至9月的交通違規取締件數，並排停車取締13841件、路口十公尺違停取締33295件、逆向行駛取締7170件、闖紅燈取締7252件、超速取締10954件、酒後駕車取締373件，有關違規停車部分，截至9月為止，已告發47136件。

第一警分局表示，根據統計有6成交通事故發生於路口，為進一步減少路口事故的傷亡及響應交通部10月交通安全月，分局從本月1日開始，加強路口執法取締及宣導，主要針對三大重點違規項目取締，包括重大交通違規、重大違規停車、重大動態肇因，從1日至15日，一共取締4179件。