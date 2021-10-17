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追復興航欠稅爭訟3年 桃地稅局：市庫入帳5915萬成指標

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

復興航空公司爆發財務問題，在2018年6月破產宣告前拍賣桃園市大園區土地，產生土地增值稅5915萬元未繳，卻因債權銀行取得抵押權後未優先分配扣繳，積欠土增稅，引發桃園市府地方稅務局追稅行動，地稅局今天上午表示，該案爭訟3年多，歷經敗訴到勝訴，最近將追繳土增稅5915萬元入帳市庫，成為追討租稅指標案件。

市府地稅局指出，復興航空2016年爆發財務危機，2018年拍賣大園區土地、拍定5.3億元，產生土地增值稅5915萬元，不料當年6月間地院宣告破產後，抵押債權交予債權銀行處理，卻未優先將土地稅5915萬元分配扣繳，該局擔心該案若不追繳，未來成為追稅障礙指標，造成國庫更大損失。

該局為爭取稅捐在宣告破產前的破產優先債權，展開追稅司法訴訟，爭訟3年多來，相繼遭到地院、高院敗訴、多次抗告駁回，該局最後上訴最高法院，展現維護租稅債權決心。

地稅局表示，該局鍥而不捨訴訟、抗告，行使維護租稅債權下，今年初獲最高法院支持，抗告成功，復興航空破產管理人抗告上訴，最終遭勝訴確定，守住稅法規定租稅優先債權及抵押權底線，挹注桃園市庫收入近6千萬元。

桃園市地方稅務局向復興航空追土增稅3年多，追回5915萬元入市庫成為指標。記者曾增勳／攝影
桃園市地方稅務局向復興航空追土增稅3年多，追回5915萬元入市庫成為指標。記者曾增勳／攝影

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