追復興航欠稅爭訟3年 桃地稅局：市庫入帳5915萬成指標

復興航空公司爆發財務問題，在2018年6月破產宣告前拍賣桃園市大園區土地，產生土地增值稅5915萬元未繳，卻因債權銀行取得抵押權後未優先分配扣繳，積欠土增稅，引發桃園市府地方稅務局追稅行動，地稅局今天上午表示，該案爭訟3年多，歷經敗訴到勝訴，最近將追繳土增稅5915萬元入帳市庫，成為追討租稅指標案件。

市府地稅局指出，復興航空2016年爆發財務危機，2018年拍賣大園區土地、拍定5.3億元，產生土地增值稅5915萬元，不料當年6月間地院宣告破產後，抵押債權交予債權銀行處理，卻未優先將土地稅5915萬元分配扣繳，該局擔心該案若不追繳，未來成為追稅障礙指標，造成國庫更大損失。

該局為爭取稅捐在宣告破產前的破產優先債權，展開追稅司法訴訟，爭訟3年多來，相繼遭到地院、高院敗訴、多次抗告駁回，該局最後上訴最高法院，展現維護租稅債權決心。