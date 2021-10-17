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攤商不滿客人比中指揮砍 辯身障已下跪求輕判法官不准

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓女子是西屯區某市場的攤商，她在前年底因不滿蔡姓客人因消費過程發生糾紛，而對她比出中指，而心生不滿，拿出水果刀與蔡理論，過程中割傷蔡的中指，蔡提出傷害告訴，李女起訴後，遭判拘役30天，李女上訴，辯稱自己領有身障手冊，案發後已向蔡下跪，希望法官輕判，但台中地院審理後，認定原審量刑無違誤，駁回李女訴請，全案確定。

判決指出，李姓女子是市場攤商，她在前年12月25日上午11時許，在西屯區與蔡姓男子發生口角衝突，不滿蔡對她比中指，李女除了與蔡拉扯外，還拿出存放在皮包內的水果刀，與蔡理論，過程中割傷蔡的手指，造成蔡受有右手中指撕裂傷，蔡提出傷害告訴。

全案經台中地檢署偵結，依傷害起訴並聲請簡易判決處刑，李女遭判拘役30天，得易科3萬元。

李女收到判決書後，認為量刑過重，上訴台中地院，並辯稱，她自己是身心障礙者，領有手冊，也是低收入戶，新冠肺炎疫情期間，已經沒有工作，生活十分困難，無法負擔易科罰金的金額，當初是一時氣憤，而且對方與她拉扯，才會拿刀理論，事後已向對方下跪道歉，希望法官從輕量刑。

台中地院審理後，認為原審量型的認事用法都無違誤，量刑也已詳加斟酌刑法第57條各款所列事項，並沒有逾越法定刑度或顯然過重，也沒有所科之刑罰與罪責不相當，違反比例原則的瑕疵可指，法院應予尊重，尚難逕認原審的刑罰裁量有何失當的情事，駁回李女訴請，全案確定。

台中市李姓女子涉嫌在前年間持水果刀砍人中指，台中地院審理後，判拘役30天，得易科3萬元確定。本報資料照片
台中市李姓女子涉嫌在前年間持水果刀砍人中指，台中地院審理後，判拘役30天，得易科3萬元確定。本報資料照片

新冠肺炎 疫情

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