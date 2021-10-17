聽新聞
test
0:00 / 0:00
北巿警方加強北車周邊執法 公車事故下降五成
台北市中正一警分局指出，台北市區人口密集，除便利捷運系統外，更匯聚14家客運業者及超過280餘條公車路線，尤其台北車站及轉運站周邊為公車、客運路線起迄站與必經站點，每日行經的大型車超過1萬輛次，警方特別針對轄內大型車輛加強執法取締，提醒駕駛人專心駕駛，守護「自己」、車上「乘客」及其他「用路人」，創造「三贏」、「三安」的交通安全。
中正一警分局表示，為全面提升交通安全，配合轄區特性，經過深入觀察易肇事車種、路段(口)後，分局針對台北車站周邊公車及客運違規駕駛行為，加強執法取締，統計今年1至9月取締件數較去年同期，大幅增加21.1%，也讓公車交通事故，較去年同期108件大幅下降51.8%，防制成效良好。
警方說，交通安全觀念的建立與推動可藉由、「工程」、「教育」及「執法」三方面進行，除了透過加強「超速」、「闖紅燈」、「違規轉彎」、「未禮讓行人」執法取締，促使駕駛人專心駕駛外，針對轄內易肇事路口研擬提報工程改善建議，同時召集公車、客運業者會勘研商安全駕駛用路法則，透過跨域整合聯繫，轉達業者加強教育訓練及稽查督導作為，要求所屬駕駛員遵守「慢看停」及落實「指差確認」，並建議推動加裝「行車視野輔助系統」協助大型車駕駛時達到「視野無盲點」的良好駕駛環境，更進一步辦理交通安全宣導活動，使民眾了解「遠離大型車」及「避開內輪差和視覺死角」等重要交安觀念。
警方呼籲，大型車駕駛行經路口時謹記「慢、看、停」口訣，並遵守號誌指示行進，加強留意周邊車輛與行人狀況，禮讓行人優先通行，才能確保行車及用路人安全，機慢車及行人見到大型車也務必保持安全距離，遠離內輪差及視覺死角，提醒民眾防疫有社交安全距離的同時，使用道路時也應謹記與大型車保持「安全距離」，守護自己的交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言