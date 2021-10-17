北巿警方加強北車周邊執法 公車事故下降五成

台北市中正一警分局指出，台北市區人口密集，除便利捷運系統外，更匯聚14家客運業者及超過280餘條公車路線，尤其台北車站及轉運站周邊為公車、客運路線起迄站與必經站點，每日行經的大型車超過1萬輛次，警方特別針對轄內大型車輛加強執法取締，提醒駕駛人專心駕駛，守護「自己」、車上「乘客」及其他「用路人」，創造「三贏」、「三安」的交通安全。

中正一警分局表示，為全面提升交通安全，配合轄區特性，經過深入觀察易肇事車種、路段(口)後，分局針對台北車站周邊公車及客運違規駕駛行為，加強執法取締，統計今年1至9月取締件數較去年同期，大幅增加21.1%，也讓公車交通事故，較去年同期108件大幅下降51.8%，防制成效良好。

警方說，交通安全觀念的建立與推動可藉由、「工程」、「教育」及「執法」三方面進行，除了透過加強「超速」、「闖紅燈」、「違規轉彎」、「未禮讓行人」執法取締，促使駕駛人專心駕駛外，針對轄內易肇事路口研擬提報工程改善建議，同時召集公車、客運業者會勘研商安全駕駛用路法則，透過跨域整合聯繫，轉達業者加強教育訓練及稽查督導作為，要求所屬駕駛員遵守「慢看停」及落實「指差確認」，並建議推動加裝「行車視野輔助系統」協助大型車駕駛時達到「視野無盲點」的良好駕駛環境，更進一步辦理交通安全宣導活動，使民眾了解「遠離大型車」及「避開內輪差和視覺死角」等重要交安觀念。