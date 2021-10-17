23名賭客擠鐵皮屋聚賭 警加送一罰：未保持安全距離
台南市安南區職業賭場藏身興安街鐵皮屋內，警方掌握情資蒐證後。今天凌晨近3點前往查緝破獲天九牌賭場，26歲莊姓負責人供稱只經營3天，警詢後依賭博罪嫌法辦，另23名賭客依違反社維法裁罰。
警方說，23名賭客無視防疫規定聚集賭博，雖有配戴口罩，但社交距離明顯未達規定1.5公尺，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例，函請台南市衛生局裁罰。
「通通不要動！」台南市警三分局日前接獲情資，有九天牌賭場藏身安南區興安街鐵皮屋內，台南市警三分局長期派員蒐證後，請得台南地方法院搜索票， 今天凌晨2點50分由偵查隊會同督察組、安順所及保安警察大隊支援警力，在鐵皮屋內查獲天九牌職業賭場。
賭場負責人莊姓男子及鄭姓賭客等23人被警方帶回調查，現場查扣抽頭金1200元、賭資1萬3000元，天九牌、骰子、監視器主機等證物。
莊表示，這個賭場剛移到興安街鐵皮屋3人，警方對他供詞存疑，警詢後 依賭博罪嫌移送台南地檢察署偵辦，賭客23人依社會秩序維護法裁處。
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