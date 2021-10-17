男子冒用堂兄身分做筆錄 法官判5月徒刑

林姓男子借用友人機車未歸還，友人報案處理。林騎車在台南市被警方查獲後，涉嫌冒用堂弟名義在筆錄偽造署名，以堂弟身分向公司應徵工作，還以缺錢為由向老闆借錢，在借據偽造堂弟簽名。台南地院依林觸犯偽造署押及行使偽造私文書罪，判處徒刑5月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，林姓男子於去年5月14日間向黃姓友人借用機車，因未歸還，經黃報案處理，林 騎機車於同年月18日為警查獲，同天下午3點多，在台南市警三分局海南派出所，警員詢問時，林為逃避刑責，冒用堂弟名義接受詢問，並接續於調查筆錄偽簽署名。

林於今年1月間，到莊姓男子的台南市某科技公司，冒用堂弟身分為應徵，在履歷表上偽簽堂弟署。

今年1月26日下午1點多，林向莊佯稱要承租套房，但現金不夠支付，欲借款，莊同意出借2500元，林並在借據上，偽簽堂弟署名及按捺指印。

林又於1月27日下午3點，向莊云佯稱另外找到工作，要將放置於北部機車運下來南部需運費及交通費，欲向莊借款，莊同意出借2000元，林並在借據上，偽簽堂弟署押。