員工不滿請病假需提出診斷書 LINE群組辱罵老闆吃官司

郭姓男子今年5月間因眼睛不舒服要向公司請假，不滿高姓老闆要求他提供診斷證明書，在LINE群組以三字經涉嫌辱罵高，並稱他頂多不做了後離職，高不甘受辱報警法辦起訴。台南地院依郭觸犯公然侮辱罪，判處罰金6000元，得易服勞役。

判決說，已離職郭姓男子原是高姓被害人雇的員工，今年5月26日，郭眼睛不舒服欲向公司請假，不滿高老闆要求他提供診斷證明書。

郭於同一天下午6點37分，在LINE通訊軟體群組特定多數人可共見共聞場域，以三字經辱罵高，還說「要扣就扣，當作我三歲小孩」等語，貶損高名譽及社會評價。高察覺後報警處理。

郭於警詢時坦承不諱，法官認為郭所為，觸犯刑法公然侮辱罪。法官審酌郭僅因對告訴人不滿，竟以足以貶抑人格及社會評價言詞對告訴人侮辱，使告訴人人格尊嚴及社會形象受損，行為實屬不當；並考量郭犯罪動機、侮辱用語等一切情狀，量處罰金6000元，全案可上訴。