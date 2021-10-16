性侵犯雖通過測謊 卻無從擔保正確性 法官判有罪

台中市民陳姓男子2年前到知名的理KYV酒店消費，帶陪酒的小蘋（化名）出場，在養樂多下藥迷昏被害女，趁機猥褻得逞，經被害人提出告訴，陳男否認犯行，他的律師也稱當事人通過測謊，無法證明陳在養樂中下藥，但法官不採信，認為陳男狡辯，且未與被害人達成和解，台中地院依加重強制猥褻罪從重判刑5年。可上訴。

辯護律師以陳男在偵查接受測謊，測謊人員問「你有摻任何藥物進飲料嗎？」，陳答「沒有」，無不實反應通過測謊，足認陳男並未對小蘋下藥。不過，審案的合議庭認為測謊時，生理反應不一定全然來自說謊，受測者於施測時之緊張情緒、疾病、激憤、冷靜的自我抑制，甚或為受測以外之其他事件所影響，皆有可能引起相同或類似生理反應。

同時法官認為，受測者倘具特定的人格特質，亦有可能不論其說謊與否，皆不致產生不同情緒波動反應。此外，案發過久，受測者情緒如已平復，或已合理化其行為，降低其罪惡感，測謊準確性難免受影響。

倘未慮及受可能影響測謊結果的各種因素，僅以被告或告訴人說謊與否的測謊結果作為判斷有罪或無罪之唯一依據，不但可能陷人於罪，或反遭利用為脫罪的工具。

合議庭認為，陳男雖通過測謊，但測謊本身無法透過其他方式重覆檢驗以擔保正確性，徒憑測謊結果，無從據為陳男供述真實性判斷，亦不足以排除被害人證詞可信性，無從採為對陳男有利認定依據。

判決書指出，陳男於2018年11月19日深夜，前往中市的知名理容KTV酒店消費，由小蘋負責接待，他向酒店購買可帶同小蘋外出3小時的服務後，次日凌晨駕車載她返回他所住的社區大樓，並到超商購買白葡萄汁及養樂多，一同進入社區的視聽室內。

陳男在養樂多下藥給小蘋喝，被害人飲用後開始出現嗜睡、精神恍惚等現象，陳趁機猥褻被害人(依現有證據無法認定有與陰道接合)，小蘋醒來後始自行離開該社區，返家後因持續有嗜睡症狀，21日至醫院進行尿液檢查，結果尿液中均呈現苯二氮平類鎮定安眠劑陽性