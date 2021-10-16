反操作！警假冒法官質問假法官 阻止阿嬤被騙匯款

台北市中正一警分局忠孝西路派出所小隊長林冠志、員警黃文禮及高右倧3員，日前接獲國泰世華銀行行員來電，指出一名7旬阿嬤，要匯款新台幣200萬元到指定帳戶，銀行認為阿嬤可能遭詐騙，請求警方協助。

員警到場暸解，顧姓阿嬤曾是國營事業員工，現己退休，她收到一名男子自稱是法官，聲稱阿嬤有案件在法院審理，恐會被關，必須先監管其帳戶，還說阿嬤手機及行蹤已遭監控，要匯款才能解決此事，並要求顧姓阿嬤保密不可告知他人。