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反操作！警假冒法官質問假法官 阻止阿嬤被騙匯款
台北市中正一警分局忠孝西路派出所小隊長林冠志、員警黃文禮及高右倧3員，日前接獲國泰世華銀行行員來電，指出一名7旬阿嬤，要匯款新台幣200萬元到指定帳戶，銀行認為阿嬤可能遭詐騙，請求警方協助。
員警到場暸解，顧姓阿嬤曾是國營事業員工，現己退休，她收到一名男子自稱是法官，聲稱阿嬤有案件在法院審理，恐會被關，必須先監管其帳戶，還說阿嬤手機及行蹤已遭監控，要匯款才能解決此事，並要求顧姓阿嬤保密不可告知他人。
阿嬤相當緊張，立即聽從指示跑到館前路土地銀行要匯款200萬元，警方立刻向阿嬤說明這是典型假檢警詐騙類型，小隊長長林冠志拿起顧姓阿嬤手機向假法官傳訊息，表示自己就是法官，請假法官將阿嬤案件編號及進度等報告上傳，對方察覺事跡敗露，不敢再聯繫阿嬤，此時阿嬤才驚覺自己差點上當受騙。
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