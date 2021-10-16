台灣東洋高層、親友涉內線交易 不法獲利3百多萬

檢調昨日大規模偵辦台灣東洋公司內部人及親友團，涉嫌內線交易案，總經理施俊良、副總屆志源等24人遭認定為犯罪嫌疑人，在去年代理BNT疫苗利多、利空消息公開前，涉各自買賣股票，初估清查交易股票共約300張及認購權證，不法所得約300餘萬元。

士林地檢署指出，台灣東洋公司去年10月12日盤後，發布該公司取得 BNT之COVID-19疫苗有條件授權授權書之重大訊息，同年11月3日則發布，該公司終止與BNT洽談授權疫苗事宜之重大訊息，2個時間點利多與利空訊息，均係東洋財務或業務有重大影響事項。

經專案小組調查分析，在2個訊息發布前，東洋股票交易有顯著異常情事，經本次搜索訊問，掌握相當事證，足認被告施俊良等人犯罪嫌疑重大，初步清查被告等人交易標的為股票總數約300張及認購權證，不法所得共計約300餘萬元。

據悉，總經理施俊良、副總屆志源分別300萬、200萬元交保，交保金額最高，檢方考量2人涉對投資大眾詐欺，及違背公司信賴，位居要職，掌握最多資訊等原因，利用他人名字購買股票，經搜索訊問後，認定犯嫌疑重大，從頭到尾涉入最深。

檢方也稱，金管會主管機關，不斷教育訓練，上市上櫃公司也一再教育員工，不能內線交易，對公司有忠誠義務，位居高層卻知法犯法，交保金額高於犯罪所得。全案不法獲利最多者，約100萬元，其餘人還有獲利不到5萬元。

外界關切檢調是否會傳喚林全到案？全案檢方經漏夜訊問，後續將儘速分析及調查相關查扣的手機、公司文件等事證，釐清被告等人涉案程度與獲利情形，東洋公司不排除為被害人，林全身為董事長，犯罪事實迄今尚未與林全相關。

士林地檢署去年接獲民眾告發股票交易疑異常，分案偵辦，今年10月15日，由主任檢察官陳彥章、檢察官胡原碩，指揮調查官發動全台搜索，在8縣市搜索26處，查扣相關文件資料及電磁紀錄等證據，並通知現任及前任人員14人及其親友12人到案說明。

檢調訊問後，總經理施俊良、副總屆志源等24人，均涉犯證券交易法內線交易罪嫌，犯罪嫌疑均屬重大，諭知施、屈分別300萬、200萬元交保，其餘員工伍涵辰等、親友林柱榮等共15人，以15萬元至3萬元不等金額具保候傳，殷爲瑩等7名犯嫌起回，另2人關係人，查證後請回。