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不滿曳引車超車他再超車後急踩剎車 判強制罪拘役40天
鄭姓男子去年2月開自小客車在台二線83公里處往車，沿基隆往宜蘭方向行駛，因不滿同向由另一名鄭姓男子駕駛營業用曳引車超車，再超車後急踩剎車，並將車輛橫停在道路上，阻擋曳引車行進。法官日前依強制罪判鄭男拘役40天，可易科罰金。
基隆地院判決書指出，鄭男在去年2月25日清晨5時許，駕駛自小客車沿基隆往宜蘭方向行駛，因不滿同向由另一名鄭男駕駛營業用曳引車對其超車，在台二線83公里處，以超車後急踩剎車，並將車輛橫停在道路上，阻擋行進。
後方曳引車因為前車急停，也馬上緊急煞車，險些撞上。法官審理認為，鄭男所為以強暴手段迫使後方停車，妨害後車行使通行道路權利，再持球棒下車走到曳引車旁，以球棒敲擊曳引車，使車子前擋風玻璃、左側後視鏡破裂及前車頭板金凹損。
法官說，鄭男所為獨犯刑法強制罪，不思理性解決行車糾紛，以暴力方式妨害他人行使權利，於馬路上任意超車後以急踩剎車方式逼停對方車輛，不顧其他用路人權益及安危，考量偵審時他坦承犯行，毀損車輛部分調解成立，判鄭男拘役40天。
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