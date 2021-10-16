不滿曳引車超車他再超車後急踩剎車 判強制罪拘役40天

鄭姓男子去年2月開自小客車在台二線83公里處往車，沿基隆往宜蘭方向行駛，因不滿同向由另一名鄭姓男子駕駛營業用曳引車超車，再超車後急踩剎車，並將車輛橫停在道路上，阻擋曳引車行進。法官日前依強制罪判鄭男拘役40天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，鄭男在去年2月25日清晨5時許，駕駛自小客車沿基隆往宜蘭方向行駛，因不滿同向由另一名鄭男駕駛營業用曳引車對其超車，在台二線83公里處，以超車後急踩剎車，並將車輛橫停在道路上，阻擋行進。

後方曳引車因為前車急停，也馬上緊急煞車，險些撞上。法官審理認為，鄭男所為以強暴手段迫使後方停車，妨害後車行使通行道路權利，再持球棒下車走到曳引車旁，以球棒敲擊曳引車，使車子前擋風玻璃、左側後視鏡破裂及前車頭板金凹損。