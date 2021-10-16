快訊

馬祖驚現綠色極光？華郵曝案情不單純：台灣版《魷魚遊戲》

青少年要打哪些疫苗？亞東醫師：不只BNT 年輕人還需要這些

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿曳引車超車他再超車後急踩剎車 判強制罪拘役40天

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

鄭姓男子去年2月開自小客車在台二線83公里處往車，沿基隆宜蘭方向行駛，因不滿同向由另一名鄭姓男子駕駛營業用曳引車超車，再超車後急踩剎車，並將車輛橫停在道路上，阻擋曳引車行進。法官日前依強制罪判鄭男拘役40天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，鄭男在去年2月25日清晨5時許，駕駛自小客車沿基隆往宜蘭方向行駛，因不滿同向由另一名鄭男駕駛營業用曳引車對其超車，在台二線83公里處，以超車後急踩剎車，並將車輛橫停在道路上，阻擋行進。

後方曳引車因為前車急停，也馬上緊急煞車，險些撞上。法官審理認為，鄭男所為以強暴手段迫使後方停車，妨害後車行使通行道路權利，再持球棒下車走到曳引車旁，以球棒敲擊曳引車，使車子前擋風玻璃、左側後視鏡破裂及前車頭板金凹損。

法官說，鄭男所為獨犯刑法強制罪，不思理性解決行車糾紛，以暴力方式妨害他人行使權利，於馬路上任意超車後以急踩剎車方式逼停對方車輛，不顧其他用路人權益及安危，考量偵審時他坦承犯行，毀損車輛部分調解成立，判鄭男拘役40天。

不滿曳引車超車他再超車後急踩剎車，判強制罪拘役40天，圖為示意圖，非事故路段及車輛。記者游明煌／攝影
不滿曳引車超車他再超車後急踩剎車，判強制罪拘役40天，圖為示意圖，非事故路段及車輛。記者游明煌／攝影

基隆 宜蘭

延伸閱讀

謝國樑參選基隆市長藍綠掀波 綠質疑他立院表現

基隆市長藍綠白熱鬧！藍營憂分裂 民進黨看好蔡適應

高雄貨櫃車連環車禍 轎車慘遭擠扁駕駛死亡

南投聯結車深夜偷運廢棄物 埔里警機警盤查逮人

相關新聞

代理BNT破局涉內線交易 東洋總座、副總3百萬、2百萬交保

台灣東洋公司，去年爭取代理德國BNT疫苗破局，遭質疑違反證券交易法內線交易，總經理施俊良等26人，昨日10月15日遭檢調...

台灣東洋高層、親友涉內線交易 不法獲利3百多萬

檢調昨日大規模偵辦台灣東洋公司內部人及親友團，涉嫌內線交易案，總經理施俊良、副總屆志源等24人遭認定為犯罪嫌疑人，在去年...

不滿曳引車超車他再超車後急踩剎車 判強制罪拘役40天

鄭姓男子去年2月開自小客車在台二線83公里處往車，沿基隆往宜蘭方向行駛，因不滿同向由另一名鄭姓男子駕駛營業用曳引車超車，...

東洋買BNT破局 施俊良怨疾管署

台灣東洋總經理施俊良、副總屈志源涉內線被約談，檢調在搜索前即掌握明確事證，昨天偵查策略就是要所有被告認罪換取減刑，由於相...

新聞眼／安全網破了 政府只顧踢皮球

蔡政府喊了五年多的社會安全網，不只司法精神病院仍只聞樓梯響，司法院與法務部更相互指責對方提的修法版本可能違憲，蘇內閣不僅...

東洋驚傳內線交易 公司：感到意外與震驚

台灣東洋昨（15）日表示，公司去年引進BNT疫苗是為了協助政府預防疫情，並非為增加公司獲利，將全力配合檢調調查，期待早日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。