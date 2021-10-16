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收押禁見！76行者總召陳修將涉打死女友 認了行兇原因

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76行者總召陳修將涉打死女友 法院今晨裁定收押禁見

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

「76行者美容修復團隊」總召陳修將與胡姓女友爭吵，涉嫌徒手拉扯胡女頭髮，頭部撞及重物，使胡女硬腦膜下出血致死，警方移送偵辦，彰化地檢署漏夜偵訊後，認為陳修將涉有殺人等重罪，且有逃亡及串供之虞，聲押，地方法院今天凌晨裁定收押禁見。

陳修將本月8日與胡姓女友投宿汽車旅館，昨清晨2點多送開車送胡女就醫，但胡女到院前死亡，醫護人員發現她到院前死亡，全身多處大面積淤青，疑似被毆打到嘔吐咖啡色液體，急救半小時仍不治，醫院報警處理。

警方調閱監視錄影畫面，發現陳修將與胡女投宿汽車旅館，兩人共同外出一次，其餘時間陳修將單獨進出，但陳修將說法避重就輕，堅不吐實，警方認為他涉嫌重大，昨天下午依涉犯傷害、殺人罪嫌移送檢方。檢察官訊後，陳修將坦誠與胡姓女友爭執，徒手拉扯她的頭髮，使她頭部撞及重物。

檢方表示，胡女因頭部撞及重物，導致硬腦膜下出血致死，因此認為陳修將涉有殺人等重罪，且有逃亡及串供之虞，向法院聲請羈押禁見，法官今天凌晨裁定收押禁見。

陳修將年輕時混黑道的荒唐過去，經營賭場、應召站，還有槍砲彈藥等前科被判刑，因父母不放棄，他出獄後在家人和妻子支持下重新做人，妻子勸他行善彌補過錯，陳修將經營葬儀社，經常免費修復經濟弱勢者及無主的大體，今年4月太魯閣號重大出軌意外後，陳修將號召全國逾百名遺體修復師到場為往生者修復遺體，令人全國人民印象深刻。

不過爆紅之後，陳修將夫婦經常捲入不當捐款的困擾，他們對外否認，也多次公開要求外界不要聽信謠言，捐款前先查證，這次外界稱疑因金錢糾紛，他帶胡女到汽車旅館避風頭，地方人士認為與捐款帳戶有關，昨天發生他涉嫌打死胡女，地方大為震驚。

陳修將浪子回頭，到台東行善留下善與美的一面，昨涉打死女友，令地方震驚。圖／取自陳修將臉書
陳修將浪子回頭，到台東行善留下善與美的一面，昨涉打死女友，令地方震驚。圖／取自陳修將臉書

捐款 殺人

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