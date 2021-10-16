代理BNT破局涉內線交易 東洋總座、副總3百萬、2百萬交保

檢調偵辦東洋內線交易案，昨晚陸續移送總經理施俊良（中）等相關人等前往士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

台灣東洋公司，去年爭取代理德國BNT疫苗破局，遭質疑違反證券交易法內線交易，總經理施俊良等26人，昨日10月15日遭檢調搜索，士林地檢署漏夜訊問，檢察官今16日凌晨諭知，總經理施俊良300萬元交保、副總屆志源200萬交保候傳。

去年10月12日及11月3日，東洋公司分別公布利多、利空消息，但2次重訊公布前，股價大幅波動，交易異常，檢方接獲民眾檢舉懷疑有內線交易，因而分案偵辦。經數月蒐證，加上今年5月起新冠肺炎國內疫情嚴峻，大規模遍及全台的搜索行動暫緩，直到疫情趨緩後收網執行搜索。

檢方指出，昨指揮調查官搜索約談台灣東洋公司14名內部人和12名內部人親友，其中25人從昨天傍晚至深夜陸續移送士檢複訊，9名檢察官訊問犯罪嫌疑人。其中最受矚目的為此波行動約談的最高層級總經理施俊良。

據悉，總經理施俊良與副總屈志源，坦承涉嫌利用親友買股，也將消息告知給他人，並願意繳回犯罪所得。檢察官稍早諭知，施俊良300萬元交保、屆志源200萬交保候傳；其餘人許志遠、徐雅柔等6人以5萬交保，郭聰進等2人以8萬元交保。