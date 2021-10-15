快訊

亂丟沉香餘燼釀46死 城中城大火女嫌深夜收押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣東洋老總施俊良涉內線交易 移送士檢漏夜偵訊

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

調查局偵辦東洋生技涉內線交易案，晚間陸續移送東洋生技總經理施俊良（中）等相關人等至士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影
調查局偵辦東洋生技涉內線交易案，晚間陸續移送東洋生技總經理施俊良（中）等相關人等至士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

台灣東洋去年爭取代理德國BNT疫苗破局，遭告發涉證券交易法內線交易，士林地檢署分案偵辦，掌握去年利多、利空消息公布前，股價大幅波動，交易異常。今檢方收網指揮調查官於全台搜索，帶回26名內部人及親友團訊問，今晚已有多名嫌疑人陸續複訊完畢請回、交保，東洋總經理施俊良、副總屈志源，今深夜11時許移送士檢複訊。

台灣東洋公司董事長、前行政院長林全，不在此波檢調約談名單。今日搜索26處，搜索最高層級為總經理施俊良，其餘人員為包含重症醫療事業群副總經理屈志源、公共事務部協理殷為瑩等人，共計有14名員工，其中1人現已離職，剩餘12名則為親友團，全案初估不法所得約5百萬元，全案朝證券交易法內線交易偵辦中。

去年10月12月，台灣東洋開記者會公布利多消息，取得ＢＮＴ疫苗有條件授權，最多可引進3千萬劑疫苗，二周後11月3日利空公開，宣布代理破局，終止洽談授權疫苗事宜。

據悉，二波重訊前的股票交易量，各有大量買股、賣股情形，利多消息前，成交量從千張暴增至4萬8千多張，股價從67元飆漲至90元；利空消息前，則有人賣股避損，交易價最高至82元、交易量5千多張，宣布破局後，股價幾乎跌回原點。

今傍晚至深夜，調查局陸續移送嫌疑人至士林地檢署複訊，親友團、小員工等人交保、請回，許志遠、徐雅柔等6人以5萬交保，郭聰進等2人以8萬元交保。施俊良等幹部仍在地檢署複訊中。

台灣東洋重症醫療事業群副總經理屈志源，今深夜移送士檢複訊。記者許正宏/攝影
台灣東洋重症醫療事業群副總經理屈志源，今深夜移送士檢複訊。記者許正宏/攝影

疫苗 內線交易

延伸閱讀

東洋涉內線交易案 檢調陸續移送總經理施俊良等

東洋涉內線交易案 副總經理屈志源移送士林地檢署

說好的10億劑Sputnik V疫苗呢？俄羅斯僅出貨不到5%

東洋涉內線交易案 檢調陸續移送士林地檢複訊

相關新聞

台灣東洋老總施俊良涉內線交易 移送士檢漏夜偵訊

台灣東洋去年爭取代理德國BNT疫苗破局，遭告發涉證券交易法內線交易，士林地檢署分案偵辦，掌握去年利多、利空消息公布前，股...

新竹豪宅遭洗劫 資深老賊「珠寶大盜」遭判刑八年

國內治安史上赫赫有名的「珠寶大盜」陳清課、「別墅大盜」潘培林、與「馬三大盜」白鴻勝，3名歲數相加近兩百歲的「老賊」，去年...

張安樂父子的資料不一定正確 李戡點名統派遭告賠10萬

已故作家李敖的兒子李戡2018年分析近年來為何冒出這麼多「統派團體」，並指一些黨掛上統派招牌「自己做主席，弟弟做副主席，...

檢察官也怒了！警、消救護被毆重傷 新北檢迅速起訴

20歲蔡姓男子本月7日凌晨6許開著載著陳男行經新北市三重區環河南路台北橋上橋處出車禍，兩人卻因細故與警、消發生衝突，不僅...

影／聲稱家境不佳想翻倍使用 男子私印五倍券依法送辦

10月8日政府才正式發放五倍券，樹林就發生五倍券偽造案，一名婦人14日持一張偽造1000元振興五倍券至雜貨店內消費，遭店...

2018普悠瑪翻車事故釀18死 宜蘭地院下周一宣判

台鐵普悠瑪列車2018年10月21日行經新馬車站翻覆，釀18死、逾200人輕重傷。宜蘭地方法院將於10月18日上午11點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。