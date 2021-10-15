台灣東洋老總施俊良涉內線交易 移送士檢漏夜偵訊

調查局偵辦東洋生技涉內線交易案，晚間陸續移送東洋生技總經理施俊良（中）等相關人等至士林地檢署複訊。記者許正宏／攝影

台灣東洋去年爭取代理德國BNT疫苗破局，遭告發涉證券交易法內線交易，士林地檢署分案偵辦，掌握去年利多、利空消息公布前，股價大幅波動，交易異常。今檢方收網指揮調查官於全台搜索，帶回26名內部人及親友團訊問，今晚已有多名嫌疑人陸續複訊完畢請回、交保，東洋總經理施俊良、副總屈志源，今深夜11時許移送士檢複訊。

台灣東洋公司董事長、前行政院長林全，不在此波檢調約談名單。今日搜索26處，搜索最高層級為總經理施俊良，其餘人員為包含重症醫療事業群副總經理屈志源、公共事務部協理殷為瑩等人，共計有14名員工，其中1人現已離職，剩餘12名則為親友團，全案初估不法所得約5百萬元，全案朝證券交易法內線交易偵辦中。

去年10月12月，台灣東洋開記者會公布利多消息，取得ＢＮＴ疫苗有條件授權，最多可引進3千萬劑疫苗，二周後11月3日利空公開，宣布代理破局，終止洽談授權疫苗事宜。

據悉，二波重訊前的股票交易量，各有大量買股、賣股情形，利多消息前，成交量從千張暴增至4萬8千多張，股價從67元飆漲至90元；利空消息前，則有人賣股避損，交易價最高至82元、交易量5千多張，宣布破局後，股價幾乎跌回原點。