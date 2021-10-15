大城鄉長和主席涉索賄綠能商 一審重判4至6年

彰化縣擁有全國最大的風場，綠能廠商競相進駐開發，民進黨籍大城鄉鄉長蔡鴻喜涉嫌拒絕核發道路挖掘許可證，無黨籍鄉民代表會主席王宏銘涉嫌向張秝綸等人向綠能廠商勒索，兩人各得款303萬元、1310萬元，彰化地方法院今依違反貪汙治罪條例判決蔡鴻喜有期徒刑4年6個月，褫奪公權 6 年，王宏銘涉犯藉勢、藉端勒索財物罪等三項罪名，判決5年4個月到6年6個月，褫奪公權5至6年，同案其餘被告遭判刑1年2個月到4年，或緩刑1年，褫奪公權 1至4年。

按照往例，一審判刑確定，蔡鴻喜將被暫停大城鄉長職務，領半薪；鄉代會主席王宏銘是民意代表，不停職。不過，彰化縣政府民政處長賴致富今天表示，縣政府還沒收到彰化地方法院判決書，無法遽下定論，待收到之後，將依地方制度法相關規定辦理。

判決書指出，民國106年到109年間，大城、芳苑鄉有多項再生能源工程進行，其中，聯合再生公司的子公司永堯能公司，把下陷農地種電的自設電源線路輸電系統發包給朕豐營造，王宏銘本來擔任大城鄉公所秘書，107年當選鄉代會主席，自恃權勢，在107至109年間，自行或指示他的手下張秝綸，假藉協助處理民眾抗爭、核發大城鄉所管理道路的道路挖掘許可證等事由，向朕豐負責人黃万灃及協助黃處理地方事務的李景智勒索450 萬元（實際勒索得款350萬元）及 60 萬元。

黃万灃曾向大城鄉公所申請核發道路挖掘許可證遭拒，找友人李景智共同透過當時的大城鄉調解委員會主席黃碧枝，從107到 109 年間行賄鄉長蔡鴻喜，先後交付50萬元及283 萬，蔡鴻喜依約同意核發路道挖掘許可證。

王宏銘不但涉及勒索農地種電廠商，也向電離岸風力發電第一期計畫示範風場新建工程的陸域管排工程施工廠商勒索，以施工引起民怨為由，找張秝綸出面要求再生能源商星能公司及承攬台電的麗陽公司交給1500萬元（實際勒索得款 900 萬元）。

沒想到芳苑鄉人士洪舜揚知道星能、麗陽公司遭王宏銘、張秝綸假借權勢和理由勒索財物得逞，竟自稱和曾犯重大刑案的地方謝姓人士熟識，可以安撫芳苑鄉地方抗爭，或佯稱將和張秝綸串聯抗爭，分別向星能恐嚇取財750萬元及250萬元。

承審法官認為，王宏銘先後擔任大城鄉公所秘書、代表會主席，蔡鴻喜擔任鄉長，憑藉公務員權勢向廠商勒索財物或收受賄賂，張秝綸和大城鄉代會前主席黃碧枝明知王宏銘與蔡鴻喜的犯行，仍居間聯繫與取款，張秝綸還實際發動多次抗爭事件；王宏銘等人行為嚴重破壞民眾對於公務員執行職務廉潔性的高度期待，也嚴重腐蝕影響公共工程發展。

法官審酌王宏銘、蔡鴻喜、黃碧枝已繳回其實際分得的犯罪所得，犯後已坦承大部分犯行，張秝綸迄今仍未繳回，法院依王宏銘等人犯後態度及有無繳回犯罪所得，依王宏銘涉犯三項藉勢藉端勒索財物罪，其中兩項是累犯，涉及累犯部分各判處有期徒刑5年10個月、6年6個月，分別褫奪公權5年和6年，不涉及累犯部分判處有期徒刑5月4個月，褫奪公權5年。

聽從王宏銘指示前去勒索廠商的張秝綸，被依兩項非公務員與公務員共同犯藉勢、藉端勒索財物罪，法院各判處有期徒刑3年2個月、4年，褫奪公權3年和4年，另涉非法持有手槍罪，判處有期徒刑3年併科罰金5萬元。洪舜揚依兩項恐嚇取財罪各判處2年2個月和1年2個月。

法官依共同犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判處蔡鴻喜有期徒刑4年6個月，褫奪公權6年，大城鄉調解委員會主席黃碧枝去年交保後即辭去主席一職，且坦承犯行，法官依非公務員與公務員共同犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑1年6個月，褫奪公權1年。王宏銘、蔡鴻喜等被告都被沒收不法所得。