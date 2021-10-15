精障犯罪修法意見不同 司法院下週邀法務部會談

精障者犯罪引發社會擔憂，司法院提案刑事訴訟法修法推「緊急監護」制度，法務部有不同意見。司法院秘書長林輝煌下週將邀法務部長蔡清祥會談，期達成共識，完備社會安全網。

司法院今天指出，為讓精障者能夠得到妥善醫療，保障人權，完備社會安全網，還給國人安全安心的生活環境，司法院擬具刑事訴訟法修正草案，目前正在立法院審議中。

司法院所提刑訴法修正草案中推「緊急監護」制度，偵查中檢察官得聲請，審理中於判決前檢察官得聲請或法院得依職權，由法院裁定1年以下的「緊急監護」期間；若需延長，需由法院裁定，每次不得超過6個月，「緊急監護」期間累計不得超過5年。

司法院表示，所提出的刑事訴訟法修正草案，是在既有保安處分的法制基礎上，參考現行實務運作方式所擬定，希望能同時兼顧專業分工與正當法律程序，草案依法定程序會銜行政院，經行政院表示同意後，由司法院與行政院共同向國會提出。

司法院認為，法務部對法案有不同意見，司法院表示尊重。但為了能加速法律的制訂，儘速完備社會安全網，司法院秘書長特將邀請法務部長進行深入會談，期能儘速形成共識。

司法院指出，相信雙方能夠體認到社會各界的殷殷期盼，進行建設性對話，並儘速就相關法案達成共識。