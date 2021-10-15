快訊

確定了！外國旅客完成疫苗接種 11月8日起可入境美國

76行者遺體修復師陳修將浪子回頭 今再涉案讓人震驚

精障犯罪修法意見不同 司法院下週邀法務部會談

中央社 / 台北15日電

精障者犯罪引發社會擔憂，司法院提案刑事訴訟法修法推「緊急監護」制度，法務部有不同意見。司法院秘書長林輝煌下週將邀法務部長蔡清祥會談，期達成共識，完備社會安全網。

司法院今天指出，為讓精障者能夠得到妥善醫療，保障人權，完備社會安全網，還給國人安全安心的生活環境，司法院擬具刑事訴訟法修正草案，目前正在立法院審議中。

司法院所提刑訴法修正草案中推「緊急監護」制度，偵查中檢察官得聲請，審理中於判決前檢察官得聲請或法院得依職權，由法院裁定1年以下的「緊急監護」期間；若需延長，需由法院裁定，每次不得超過6個月，「緊急監護」期間累計不得超過5年。

司法院表示，所提出的刑事訴訟法修正草案，是在既有保安處分的法制基礎上，參考現行實務運作方式所擬定，希望能同時兼顧專業分工與正當法律程序，草案依法定程序會銜行政院，經行政院表示同意後，由司法院與行政院共同向國會提出。

司法院認為，法務部對法案有不同意見，司法院表示尊重。但為了能加速法律的制訂，儘速完備社會安全網，司法院秘書長特將邀請法務部長進行深入會談，期能儘速形成共識。

司法院指出，相信雙方能夠體認到社會各界的殷殷期盼，進行建設性對話，並儘速就相關法案達成共識。

司法院 法務部 行政院

延伸閱讀

社會安全網補破洞 法務部、司法院再辯保安處分合憲性

國民法官112年上路 台北地院模擬酒駕致死案開庭

政府標案廠商原住民代金計算方式劃一 大法官宣告違憲

「緊急監護」補社會安全網漏洞？法務部、司法院激辯

相關新聞

新竹豪宅遭洗劫 資深老賊「珠寶大盜」遭判刑八年

國內治安史上赫赫有名的「珠寶大盜」陳清課、「別墅大盜」潘培林、與「馬三大盜」白鴻勝，3名歲數相加近兩百歲的「老賊」，去年...

張安樂父子的資料不一定正確 李戡點名統派遭告賠10萬

已故作家李敖的兒子李戡2018年分析近年來為何冒出這麼多「統派團體」，並指一些黨掛上統派招牌「自己做主席，弟弟做副主席，...

檢察官也怒了！警、消救護被毆重傷 新北檢迅速起訴

20歲蔡姓男子本月7日凌晨6許開著載著陳男行經新北市三重區環河南路台北橋上橋處出車禍，兩人卻因細故與警、消發生衝突，不僅...

影／聲稱家境不佳想翻倍使用 男子私印五倍券依法送辦

10月8日政府才正式發放五倍券，樹林就發生五倍券偽造案，一名婦人14日持一張偽造1000元振興五倍券至雜貨店內消費，遭店...

2018普悠瑪翻車事故釀18死 宜蘭地院下周一宣判

台鐵普悠瑪列車2018年10月21日行經新馬車站翻覆，釀18死、逾200人輕重傷。宜蘭地方法院將於10月18日上午11點...

前議員王建章與妻涉貪百萬補助費 法院諭知收押禁見

國民黨籍前新北市議員王建章與其妻子被檢舉任內涉嫌詐領百萬元公費助理費，新北地檢署昨動搜索王建章住所、戶籍地等處，並通知兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。