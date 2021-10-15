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張安樂父子的資料不一定正確 李戡點名統派遭告賠10萬
已故作家李敖的兒子李戡2018年分析近年來為何冒出這麼多「統派團體」，並指一些黨掛上統派招牌「自己做主席，弟弟做副主席，兒子做秘書長」，連隔壁鄰居都影響不了卻撈了不少個人好處。李戡提到陶姓男子為某政黨副主席，陶認為非事實、也未受邀參加大陸南京大屠殺80週年國家公祭日活動，提告求償，台灣高等法院今改判李須賠償10萬元。
李戡2018年9月26日在微博發文，指統派人士發現只有重要團體領袖可以接受採訪、和領導拍照時可以站C位、參加晚宴時可以坐主桌，於是自己組個黨，掛上「統派招牌」，「自己做主席，弟弟做副主席，兒子做秘書長」，三人成群，到大陸各地參訪、上媒體、站C位、坐主桌，造成「統派團體」突增多。
李戡稱這些人在台灣的影響力不出家門口半步，「一黨三人，連隔壁鄰居都影響不了，起不到半點『促統』作用，個人好處倒是撈了不少。」但這種怪現象，卻有愈演愈烈的趨勢。李戡分享了一份到中國大陸參訪的統派團體名單，陶姓男子不滿遭點名，還被指「他們在浪費大陸人的錢」，認為李未盡查證義務，侵害他名譽權。
台北地院審理時，認為李戡所發表的名單是統促黨總裁張安樂兒子張瑋所提供，且為自江蘇省台辦所取得，李戡確信名單為真非全然無據，判免賠。
高院則認為，張瑋並不清楚名單提供者為何人，也不知陶是否參與兩岸交流活動，難以張瑋和張安樂在大陸有一定人脈，就可認定名單內容屬實，李戡未盡合理查證義務。
高院指出，李戡所提陶姓男子的發言影片、截圖畫面影片不足證明陶為公眾政治人物，而李的言論混合事實敘述及意見評論，關於事實部分未經合理查證，不存在可受公評、無從阻卻違法。高院審酌雙方身分、地位、資力、加害方法和程度，認為李戡應賠償陶10萬元，不得上訴。
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