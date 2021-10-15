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2018普悠瑪翻車事故釀18死 宜蘭地院下周一宣判

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

台鐵普悠瑪列車2018年10月21日行經新馬車站翻覆，釀18死、逾200人輕重傷。宜蘭地方法院將於10月18日上午11點宣判，並召開記者會。普悠瑪受難家屬自救協會長董小羚表示，「等了3年，終於要宣判了，問我有什麼感想，等我看到判決書，我才知道要說什麼。」

2018普悠瑪列車翻覆重大事故，釀18死、逾200輕重傷，宜蘭地方檢察署2019年6月，依過失致死罪起訴司機員尤振仲、時任台鐵機務處副處長柳燦煌及綜合調度所長吳榮欽，並請法官從重量刑。

宜蘭地方法院2019年10月首次開庭，經多次傳喚該案相關人士出庭，於10月18日上午11點宣判，11點半將由庭長黃永勝召開記者會公開說明。司機員尤振仲律師閻道至晚間表示，目前對此不回應，等判決結果出來再聯繫。

台東董家8人不幸在新馬車站罹難，家屬董小羚說，等了3年，終於在10月18日要宣判了，若要問她有何感想，「等我看到判決書，我才知道要說什麼」，同時感謝各界支持關心。

台東董家8人不幸在新馬車站罹難，家屬董小羚說，「等了3年，終於要宣判了。」圖為董小羚5月4日赴宜蘭地院。記者林佳彣／攝影
台東董家8人不幸在新馬車站罹難，家屬董小羚說，「等了3年，終於要宣判了。」圖為董小羚5月4日赴宜蘭地院。記者林佳彣／攝影
2018普悠瑪列車重大事故，釀18死、逾200輕重傷，宜蘭地方法院10月18日宣判。 本報資料照片
2018普悠瑪列車重大事故，釀18死、逾200輕重傷，宜蘭地方法院10月18日宣判。 本報資料照片

普悠瑪 宜蘭

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