2018普悠瑪翻車事故釀18死 宜蘭地院下周一宣判

台鐵普悠瑪列車2018年10月21日行經新馬車站翻覆，釀18死、逾200人輕重傷。宜蘭地方法院將於10月18日上午11點宣判，並召開記者會。普悠瑪受難家屬自救協會長董小羚表示，「等了3年，終於要宣判了，問我有什麼感想，等我看到判決書，我才知道要說什麼。」

2018普悠瑪列車翻覆重大事故，釀18死、逾200輕重傷，宜蘭地方檢察署2019年6月，依過失致死罪起訴司機員尤振仲、時任台鐵機務處副處長柳燦煌及綜合調度所長吳榮欽，並請法官從重量刑。

宜蘭地方法院2019年10月首次開庭，經多次傳喚該案相關人士出庭，於10月18日上午11點宣判，11點半將由庭長黃永勝召開記者會公開說明。司機員尤振仲律師閻道至晚間表示，目前對此不回應，等判決結果出來再聯繫。