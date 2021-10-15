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偵查佐收毒蟲20萬現金喬不用勒戒 法官面前認罪求減刑
台北市警內湖分局胡姓偵查佐，涉嫌利用陳半林姓男子毒品案機會，收受20萬「處理費」換取不需觀察勒戒，全案因林男遭通緝逮捕，憤怒舉發。胡偵查佐遭依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪起訴，今天士林地方法院開庭，胡說「我認罪」盼法官給予減刑機會。
胡偵查佐因貪汙案起訴留職停薪，今天在律師陪同下出庭，胡當庭向法官說「我認罪」並承認收下20萬元。其辯護人稱，胡在偵查、審理中均認罪，且證人證稱先主動詢問要求偵查佐幫忙，並報價說20萬元，適用法條部分，沒有主動使用詐術讓人陷於誤判之事實，建請法院斟酌使用貪汙治罪條例6條1項5款。
辯護人也稱，胡姓偵查佐在偵查中自白犯罪，且繳回犯罪所得，符合減刑要件，況且，胡從警以來沒有其他前科及不良紀錄，因為經濟情況請了貪念，誤觸法網，深感後悔，並積極與林男談和解，盼能依照情堪憫恕再減刑。法官諭知今年11月3日上午11點30分續開庭。
胡姓偵查佐是警專29期畢業，2012年10月在內湖分局警備隊服務，事後被調到內湖派出所，2019年被調到內湖分局偵查隊。他在偵辦林姓男子涉犯的毒品案，趁機向林索討20萬「處理費」，佯稱可讓林不需勒戒，罰錢就好；雙方約在新北三峽區文化路一間咖啡店會面，林交付20萬現金給胡。
事後，胡稱「已給上頭5萬，請吃飯4萬」，林回答「歸還我9萬就好」，胡用個人銀行帳戶僅匯款1萬5000元到林的郵局戶頭。今年3月24日，林突遭三峽分局以通緝身分逮捕送觀察勒戒，才發現遭胡騙，勒戒完後憤怒舉發曝光。
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