律師洩密給應召站老闆 違反偵查不公開、職業論理判2月
李姓職業律師受委任替曾姓男子辯護妨害風化案件，陪同警詢後得知相關案情，卻換手機打給應召站老闆，告知「曾就自己一個人扛啦」、「都被看到了啦」等偵查秘密，直到檢方另案偵辦應召站意外曝光；法院認為李違反職業倫理，更恐陷偵查於困境，依妨害秘密罪判他2月，可上訴。
檢警調查，曾姓男子受僱於西門町某應召站，負責送保險套、潤滑劑，並向性交易的小姐收錢，台北警方2019年3月22日持搜索票破獲，其中應召站的老闆為了解自己的犯行是否被警方發覺，就打電話給李，委任他替曾男辯護。
當晚李、曾一同到派出所簽具刑事委任狀，李因此得知曾男在警詢時的供述等偵查秘密，隔天凌晨李就用另1支手機打給應召站老闆，並告知「都被看到了啦！」「曾男就自己一個人扛啦」、「他講說他都賣那些給小姐」，「他可能證據就在他的line的通話紀錄裡面」等語。
後因桃園地檢檢察官偵辦應召站老闆案發現，另案簽分依洩密罪嫌起訴李男；李在偵查、審理時均坦承不諱，並與應召站老闆證詞相符，並有相關監聽譯文、律師證等可佐證。
桃園地院審酌，李男是職業律師，深知偵查不公開原則，竟將自己因職務所知的偵查秘密洩漏給他人，其行為不僅違反職業倫理，更恐陷偵查於困境，所生危害非輕，考量他犯後坦承、態度尙佳，依非公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，判李2月，得易科罰金，緩刑2年，應支付公庫5萬元。
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