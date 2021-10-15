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強化資安防駭客 呂文忠：正確網路使用習慣很重要

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

法務部調查局長呂文忠今日出席「一鹿有你 守護相隨」抽獎典禮，會後記者會表示，希望該活動讓全民更增進國安意識，並強調調查局去年成立資安工作站後，已配備資安專業人力、科偵設備，針對日益增加的網路犯罪進行偵辦。

今年主題為「一鹿有你 守護相隨」，由呂文忠所訂，他解釋，梅花鹿是台灣具代表性的物種，但過去因經濟利益大量輸出，造成數量銳減，因此以鹿象徵台灣，表達境外敵對勢力對台灣虎視眈眈的含義。

呂文忠在直播時表示，台灣網路普及度很高，疫情時代讓民眾更依賴網路，從過去偵辦的電腦犯罪案件分析，駭客多鎖定政府、企業和個人當目標；他指出，前二者都有娉請專業人力守護網路安全、保護機密資料，但個人很容易成為資安破口，所以養成正確的網路使用習慣非常重要。

呂文忠說，網路具有匿名、跨國等特性，境外敵對勢力常以網路對國人做認知作戰，他表示，調查局除了積極偵辦假訊息外，也會在調查局官網定期公布資訊，協助民眾辨識具爭議性的訊息，希望民眾轉傳前能先查證，減少不實訊息傳播。

調查局今日於「全民保fun趣」粉絲專頁以直播舉辦抽獎典禮，抽出上月舉辦的2021年調查局全民安全防護有獎徵答活動共192個獎項，總金額高達50萬，禮品包括iPhone12 pro max、airpods pro等。

今年的有獎徵答跟往年不同，是採用情境題，模擬民眾在日常生活中可能遭遇的安全防護威脅，並提供不同的選項讓民眾選擇，答題結果能測試出自己的安全防護警覺度是否足夠，十分育教於樂，共吸引逾4萬名民眾作答。

調查局長呂文忠今日出席「一鹿有你 守護相隨」抽獎典禮，希望該活動能增進全民國安意識。記者翁至成／攝影
調查局長呂文忠今日出席「一鹿有你 守護相隨」抽獎典禮，希望該活動能增進全民國安意識。記者翁至成／攝影
調查局長呂文忠今日出席「一鹿有你 守護相隨」抽獎典禮，希望該活動能增進全民國安意識。記者翁至成／攝影
調查局長呂文忠今日出席「一鹿有你 守護相隨」抽獎典禮，希望該活動能增進全民國安意識。記者翁至成／攝影
調查局長呂文忠今日出席「一鹿有你 守護相隨」抽獎典禮，希望該活動能增進全民國安意識。記者翁至成／攝影
調查局長呂文忠今日出席「一鹿有你 守護相隨」抽獎典禮，希望該活動能增進全民國安意識。記者翁至成／攝影

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