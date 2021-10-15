鼎興牙材何宗英詐貸幾百億 先判18年再判9年2月

鼎興牙材公司負責人何宗英。 本報資料照

鼎興牙材公司負責人何宗英、財務主管江美玉向銀行及民間詐貸37億元，一審何判刑18年，江女判刑22年；檢方追加起訴何、江女向華南銀、台灣工銀詐貸，造成6億元呆帳，台北地方法院今天再判2人各有期徒刑9年2月。可上訴。

鼎興牙材2008年出現資金缺口，營運困難，何宗英、江美玉對外詐貸322次，由何向銀行、民間租賃公司詐貸，江女分工向9家牙醫診所、醫院牙科部商借醫師個人或診所簽發的支票詐貸，總犯罪所得37億元，今年3月一審宣判，2人都重判。

台北地檢署另外查出，何宗英也利用與華南銀高層的姻親關係，以不足擔保品向華南銀、台灣工銀租賃2家公司貸款，造成6億元呆帳，違反關係人授信。

檢方追加指控，何宗英與永豐、華南金高層為連襟，卻向銀行、租賃公司詐貸，2人涉犯銀行法背信、刑法偽造文書、背信罪，後案共犯華南銀、工銀租賃人員16名被告一併被起訴。