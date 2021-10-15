國民黨戰鬥藍青年監院遞狀 要求監委彈劾陳其邁

高雄市「城中城大樓」大火釀嚴重死傷，高雄市政府有無責任受關注。國民黨「戰鬥藍」青年楊植斗、蕭敬嚴、張煥霖今天上午前往監察院陳情表示，要求監委彈劾高雄市長陳其邁，否則那就是陳其邁口中應該被廢掉的監察院。監察院則由陳情中心主任黃上峯出面接受陳情，「戰鬥藍」遞狀後即離去，並未進入監院內再向輪值監委陳情。

蕭敬嚴表示，推薦陳其邁報名參加下屆奧運迴力鏢比賽，因為陳其邁10年前在政論節目談論台中夜店打火案時，批評時任台中市長胡志強應該下台負責，而監委不彈劾胡志強，也被陳其邁嗆是因為選舉考量，監院該關起來了，這番話此時正重重打臉陳其邁自己。

蕭敬嚴質疑，如今監察院敢不敢辦陳其邁，是否又因明年選舉在即？民進黨在高雄執政20多年，發生這麼嚴重的意外，歷任市長不用負責嗎？