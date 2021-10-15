國民黨戰鬥藍青年監院遞狀 要求監委彈劾陳其邁
高雄市「城中城大樓」大火釀嚴重死傷，高雄市政府有無責任受關注。國民黨「戰鬥藍」青年楊植斗、蕭敬嚴、張煥霖今天上午前往監察院陳情表示，要求監委彈劾高雄市長陳其邁，否則那就是陳其邁口中應該被廢掉的監察院。監察院則由陳情中心主任黃上峯出面接受陳情，「戰鬥藍」遞狀後即離去，並未進入監院內再向輪值監委陳情。
蕭敬嚴表示，推薦陳其邁報名參加下屆奧運迴力鏢比賽，因為陳其邁10年前在政論節目談論台中夜店打火案時，批評時任台中市長胡志強應該下台負責，而監委不彈劾胡志強，也被陳其邁嗆是因為選舉考量，監院該關起來了，這番話此時正重重打臉陳其邁自己。
蕭敬嚴質疑，如今監察院敢不敢辦陳其邁，是否又因明年選舉在即？民進黨在高雄執政20多年，發生這麼嚴重的意外，歷任市長不用負責嗎？
蕭敬嚴指出，根據建築法77條第二項規定，地方政府對於建築物得隨時派員檢查有關公共安全與公共衛生的建造與設備，另公寓大廈管理條例55條第三項也規定，縣市政府必須監督，並要求社區推派管委會，向地方政府報備，光這兩條就看出高市府在此事完全疏失，沒有進行督導，才發生意外致人命傷亡。楊植斗表示，希望陳其邁自己有點羞恥心，自己下台負責。
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