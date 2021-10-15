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城中城大火關鍵婦人起底！綽號「豆花阿姨」曾教唆丟汽油彈遭判刑

境外移入個案28%為突破性感染！BNT占52例最多

超過5千萬不法獲利！中打破獲「假檢察官」詐欺集團

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

中部打擊犯罪中心第六偵查大隊日前破獲以葉姓犯嫌(21歲)為首的17人詐欺集團，其中包含有6名少年犯嫌，犯嫌透過電話向被害人佯稱已涉及刑事案件，表示將監管被害人財產，再由車手前往收取財物，前後詐取額超過新台幣5千萬元，全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

中打在6月份接獲李姓婦人(60歲)報案，她接到自稱「檢察官」的人電話，說她涉及刑事案件，必須將財產分批領出，交由他們派出的「地檢署專員」、「書記官」領至地檢署「監管」，否則會將她拘提入獄，李自認一生清白，聽到自己涉嫌刑事案件相當擔心，怕自己一輩子努力化為烏有，才信其所言領出財產，怎知自己是遇上了詐騙集團，損失了新台幣及人民幣1千多萬元

據了解，此詐欺集團心思相當細膩，為了避免警方發現，在中國設立機房，透過中國打電話假冒檢察官詐騙台灣民眾，再指示車手假冒地檢署人員，前往指定地點收款台。

中打獲報並鎖定集團狀況後，隨即聯合臺中市第五警分局、桃園市警察局刑事警察大隊、南投縣竹山警分局及嘉義市第二警分局組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並在今年7月於南投縣鹿谷鄉埋伏，逮捕1名假冒「地檢署專員」的年輕車手，及1名負責轉交贓款給上級的「收水手」，並進一步在8月、9月中旬，分別查獲集團在桃園平鎮、中壢區的據點，帶回葉嫌等17人，並查扣新台幣9萬餘元、行動電話等證物。

全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，葉姓主嫌以10萬元交保，謝嫌另案毒品罪而入獄執行，集團幹部6人獲准羈押，其餘成員以2萬元不等交保，而6名少年犯中，1人裁定收容，其餘5人責付家長帶回。

中部打擊犯罪中心日前破獲「假冒檢察官」的詐欺集團，帶回葉嫌等17人，並查扣新台幣9萬餘元、行動電話等證物。記者劉柏均／翻攝
中部打擊犯罪中心日前破獲「假冒檢察官」的詐欺集團，帶回葉嫌等17人，並查扣新台幣9萬餘元、行動電話等證物。記者劉柏均／翻攝
中部打擊犯罪中心日前破獲「假冒檢察官」的詐欺集團，帶回葉嫌等17人，並查扣新台幣9萬餘元、行動電話等證物。記者劉柏均／翻攝
中部打擊犯罪中心日前破獲「假冒檢察官」的詐欺集團，帶回葉嫌等17人，並查扣新台幣9萬餘元、行動電話等證物。記者劉柏均／翻攝

詐欺 車手 檢察官

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