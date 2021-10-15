獨／買BNT破局疑內部人涉內線 台灣東洋今遭調查局大搜索

台灣東洋去年爭取代理德國BNT疫苗破局，引發外界質疑有內線交易，調查局查出，有東洋內部人在宣布採購BNT疫苗後，立即買進自家股票，後來得知終止洽談授權疫苗事宜，竟事先賣出持股，規避損失，確有內線弊端；台北市調查處今天兵分多路大規模前往東洋總部等地搜索，搜索對象包括總經理施俊良，帶回12名東洋高階幹部詢問，預計晚間依違反證交法移送士林地檢署。

據了解，調查局今天搜索約談的對象不包括前行政院長、現任東洋董事長林全。而施俊良2003年加入東洋癌症科學發展事業群，具10多年癌症藥品行銷，是台灣抗癌製藥領域的傑出團隊領導者，2020年7月份出任台灣東洋總經理，專注開發與製造生物製劑與新藥，搜索消息傳出勢必震撼各界。

台灣東洋去年拿下德國BioNTech（簡稱BNT）新冠肺炎疫苗有條件授權，但期限內政府無法與ＢＮＴ達成共識，疫苗進口破局；外界甚至質疑藉由疫苗利多炒股甚至內線，當時林全強調，「我高度懷疑有外部人，但沒有辦法知道是誰，希望主管機關盡快查出來。」調查局經過近1年鴨子滑水偵查，發現竟是內部人涉案。

台北市調查處發現，去年10月12日，東洋召開記者會宣布取得BNT有條件授權書，預估可採購3000萬劑，有望在2021年第一季交貨，當天就有內部人敲單買進自家股票，因股價看漲飆升賺了一筆，但半個月後的11月3日，東洋無預警宣布授權破局，有內部人事先得知利空消息，在消息公告前偷偷賣股避損，涉及內線。

由於各界質疑東洋代理破局原因，與中央疫情指揮中心的說法有出入，加上採購過程出現很多斧鑿痕跡；包括東洋開始談判後不久，就有人爆料BNT疫苗有中資問題，甚至有立委陪同業者赴衛福部疾管署洽商，導致東洋破局傳聞甚囂塵上，林全後來親自上陣，率領團隊出面召開記者會解釋。

林全當時強調，自認「深惡痛絕內線交易」，早在公司落實教育及政策，並大方表示「歡迎來查」，還說明東洋與德國藥廠BNT新冠疫苗代理背後涉及的政治問題、授權等來龍去脈。