趙建銘判刑3年8月定讞 本月在台南發監

前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，案件纏訟十五年，最高法院駁回上訴，趙判刑三年八月定讞。 本報系資料照片 前總統陳水扁女婿趙建銘因台開炒股案，判刑3年8月定讞，台北地方檢察署接到案卷，啟動防逃機制，趙建銘與共犯之一、父親趙玉柱居住地都在台南市，已由檢察官囑託台南地檢署代為執行。

最高法院昨天駁回趙玉柱、趙建銘上訴，全案歷16年偵審確定，他們父子何時發監，也引注目。

依執行流程，檢方收到全案卷證後，會對趙氏父子開執行傳票，趙氏父子籍設台南市，表意願在台南地檢署報到，檢方已允准，他們最快本月發監執行，不排除夜間報到。

趙建銘2005年間受邀到台北市日式料理店「三井餐廳」與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一吃飯，席間，蘇德建透露台開利多的內線消息，趙把消息轉知趙玉柱，趙、游等人即趁低價買進台開股票，等利多消息公告後出脫賺取暴利。

法院針對被告犯罪所得計算，一再發回更審，終審趙建銘被判刑3年8月、趙玉柱判刑4年、蘇德建判刑3年8月、游世一判刑4年4月。