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新北前議員王建章與妻子 被檢舉涉詐領補助費被聲押

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

國民黨籍前新北市議員王建章與其妻子被檢舉任內涉嫌詐領百萬元公費助理費，新北地檢署昨動搜索王建章住所、戶籍地等處，並通知兩人在內共14人到案說明，訊後認為王建章與其妻涉有貪汙重嫌，向法院聲請羈押。

檢調調查，王建章自2006年起擔任新北市議員12年，妻子則擔任辦公室主任；兩人明知議員公費助理補助費用均

由議會編列預算支付，並非議員薪資之一，仍自2009年起利用親友作為人頭，向議會申報擔任公費助理，藉此按月向議會詐領每月薪資2至3萬元不等的公費助理補助費，9年間詐領初估數百萬元。

新北地方檢察署昨天由黑金組檢察官周懿君指揮法務部調查局北區機動站，搜索王建章的戶籍地與居所等兩處，並帶回相關物證，通知含王建章與其妻在內共14人到案說明。

檢方訊後認為王建章與其妻涉嫌違反貪污治罪條例與偽造文書等罪嫌重大，且兩人恐有串供之虞，訊後向法院聲請羈押禁見。

王建章為第六名被調查涉嫌貪汙的新北市議員，其他如王淑慧、黃永昌、高敏慧與曾煥嘉等均在法院審理中，目前仍在調查的則為上月才被檢調進行搜索的汐止地區議員周雅玲。

新北市前議員王建章。圖／擷取自臉書
新北市前議員王建章。圖／擷取自臉書

薪資 貪汙

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