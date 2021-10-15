影／line驗證專車送抵賭場 台南警方查獲24人職業賭場

近日來疫情逐步解封，台南警方獲報，有天九牌賭場打著免費接送服務之名，流竄在北區及安平區之間，第四與第五分局共同成立專案小組，今天凌晨1時鎖定安平區建平七街一獨棟出租住宅人聲鼎沸，持搜索票入內查緝，現場查扣賭資4萬3400元、天九牌等物，將25歲蔡姓負責人、把風及司機等5人依涉賭博罪送辦外，賭客19人則依違反社維法裁處最高9000元罰鍰。

據調查，賭場蔡姓負責人為規避警方查緝，在北區、安平區設置多處可供賭博處所，每日更換地點，且選擇較為隱密的獨棟出租住宅與深夜時段開賭。而負責人在line上通知賭客當晚賭博地點，而要進入賭場需經多道關卡，先由司機至集合地點接送至賭場門口後，再經過把風人員認證始可進入。

蔡男自以為萬無一失，殊不知警方早已鎖定聚賭場所與車輛，在載送客人入內時攻堅查獲。有員警入內時，在場賭客還誤認是後來的賭客，還跟員警說：「等一下就換你，先在旁邊看。」，「我是警察」員警表明身分，當場令賭客哭笑不得。

而多名賭客得知將面臨社維法賭博最高罰鍰9000元時，直呼「比我今天帶來的賭金還多」、「早知道就不要賭了」、「輸錢還被罰錢」，雖向警方苦苦哀求，但仍須面對法律的懲罰。