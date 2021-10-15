快訊

城中城事件啟動捐款專戶 罹難者20萬、傷者5萬慰問金

昔斥胡應下台今遇46死大火 陳其邁哽15秒後回：不迴避

竹檢查獲陸企假藉外國公司辦事處 違法在台從事研發

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

石姓男子在台灣合法設立登記的一間港商公司擔任台灣辦事處代表人，涉嫌接受陸資一間光電公司的資金挹注，在台元科技園區招募國人，替該公司從事印刷電路版、投影等產品研發設計業務活動，新竹地檢署檢察官指揮調查局幹員搜索、傳喚涉案人、證人共計7人到案，全案依違反兩岸人民關係條例擴大偵辦中。

新竹地檢署日前接獲情資，指石男擔任代表人，在台灣合法設立登記的一間港商公司辦事處，接受陸資一間光電子公司資金挹注，在台元科技園區招募國人，替該公司從事印刷電路版、投影等產品研發設計業務活動，涉嫌偉反兩岸人民關係條例，立即指派營業秘密專責檢察官負責偵辦。

經蒐集相當證據後，承辦檢察官14日指揮調查局新竹縣調查站，傳喚涉案人、證人共計7人到案，並扣押相關技術文件及測試機台等物。經檢察官漏夜訊問，認為石男涉犯兩岸人民關係條例嫌疑重大，惟無羈押必要，以10萬元交保候傳。

檢方表示，針對境外敵對勢力以各種手段滲透台灣獲取核心技術的違法案件，將秉持一貫的立場從嚴偵辦，以確保國家科技競爭力與經濟命脈，也呼籲民眾應有國家安全危機意識，切莫成為該等勢力利用的工具。

竹檢查獲陸企假藉外國公司辦事處名義，違法在台從事研發活動案 。圖／報系資料照
竹檢查獲陸企假藉外國公司辦事處名義，違法在台從事研發活動案 。圖／報系資料照

檢察官 新竹

延伸閱讀

埋伏撞車打群架 債務糾紛釀鬥毆13人遭法辦

不滿被鳴喇叭 他竟開車尾隨涉撞倒機車騎士後肇逃

苗栗檢警破獲果汁毒品分裝工廠 遏阻毒害3萬人次

承恩砂石崩塌活埋司機 檢懷疑高層授意不排除向上偵辦

相關新聞

竹檢查獲陸企假藉外國公司辦事處 違法在台從事研發

石姓男子在台灣合法設立登記的一間港商公司擔任台灣辦事處代表人，涉嫌接受陸資一間光電公司的資金挹注，在台元科技園區招募國人...

拒國家徵用哄抬價格大賺2000萬 檢斥口罩廠大發國難財

桃園生產口罩工廠藍吉軻德公司，藍姓負責人涉嫌在防疫期間哄抬口罩價格，還拒絕政府徵用卻私下製造醫療用口罩，哄抬價格每片賣到...

挖眼案省思...如何補社會安全的破網？法官協會籲修法

屏東超商女店員被挖眼一案，再度讓外界關注精神障礙者犯罪問題，立法院今也辦公聽會討論相關法條修正案；法官協會發聲明指出，要...

她自稱「佛醫」可治病 騙苦情姊妹花3950萬買「佛地」

女子李麗榕自稱有陰陽眼、能與神佛溝通並治病，為喪夫、皮膚病所苦的張姓姊妹信以為真，求治解厄。李女遊說張姓姊妹「買佛地供佛...

已婚機師騙單身辯尋求暫時慰藉 法院斥：想法扭曲偏差

某航空公司已婚男機師被控假冒單身騙財騙色，1名女子和他交往3年全心全意付出感情，最終驚覺婚姻憧憬破滅，身心受創提告求償1...

網貼每人發8千疫情補助不罰 法官：領錢不會讓人恐慌

何姓男子今年5月全國防疫升三級警戒時，在IG發布「雙北每人補助疫情援助金8780元」，警方網路巡邏查獲，依社會秩序維護法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。