竹檢查獲陸企假藉外國公司辦事處 違法在台從事研發
石姓男子在台灣合法設立登記的一間港商公司擔任台灣辦事處代表人，涉嫌接受陸資一間光電公司的資金挹注，在台元科技園區招募國人，替該公司從事印刷電路版、投影等產品研發設計業務活動，新竹地檢署檢察官指揮調查局幹員搜索、傳喚涉案人、證人共計7人到案，全案依違反兩岸人民關係條例擴大偵辦中。
新竹地檢署日前接獲情資，指石男擔任代表人，在台灣合法設立登記的一間港商公司辦事處，接受陸資一間光電子公司資金挹注，在台元科技園區招募國人，替該公司從事印刷電路版、投影等產品研發設計業務活動，涉嫌偉反兩岸人民關係條例，立即指派營業秘密專責檢察官負責偵辦。
經蒐集相當證據後，承辦檢察官14日指揮調查局新竹縣調查站，傳喚涉案人、證人共計7人到案，並扣押相關技術文件及測試機台等物。經檢察官漏夜訊問，認為石男涉犯兩岸人民關係條例嫌疑重大，惟無羈押必要，以10萬元交保候傳。
檢方表示，針對境外敵對勢力以各種手段滲透台灣獲取核心技術的違法案件，將秉持一貫的立場從嚴偵辦，以確保國家科技競爭力與經濟命脈，也呼籲民眾應有國家安全危機意識，切莫成為該等勢力利用的工具。
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