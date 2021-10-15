快訊

城中城事件啟動捐款專戶 罹難者20萬、傷者5萬慰問金

昔斥胡應下台今遇46死大火 陳其邁哽15秒後回：不迴避

拒國家徵用哄抬價格大賺2000萬 檢斥口罩廠大發國難財

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園生產口罩工廠藍吉軻德公司，藍姓負責人涉嫌在防疫期間哄抬口罩價格，還拒絕政府徵用卻私下製造醫療用口罩，哄抬價格每片賣到16元，不法所得高達2095萬多元，檢方痛斥他大發國難財，犯後仍推諉卸責，偵結依紓困振興條例起訴他，具體向法院求刑4年、併科400萬元罰金。

檢警調查，藍男（52歲）見民眾對醫用口罩需求急迫殷切，認為有機可乘，先是拒絕政府徵用，表示僅有一般工業用口罩，並簽立切結書宣稱沒有醫療用或外科手術口罩，但從去年2月1日起卻在大溪工廠內，私下製造並對外宣稱醫療用口罩。

檢方查，藍以裸裝方式直接賣給到工廠取貨的民眾，以此方式哄抬價格，以遠超過當時每片5元價格，賣到每片12元至16元不等，獲利高達2095多萬元，後來經民眾檢舉，去年5月19日到場搜索，當場查扣38萬多片口罩及相關製造工具。

檢方訊時，藍坦承有簽切結書拒絕政府徵用，卻私下製造口罩出售，另有民眾證稱，當時以LINE詢問藍有無現貨，對方回覆「現在只有做醫療外科口罩」，另有人說，藍賣的口罩當時從原本5.8元，調漲到8元、12元及14元，且藍還向消費者說，「該口罩和醫療用差不多，只是不能明說」。

檢方扣案的口罩，部分經送交鑑定符合醫療效能，有包裝上也標示「濾毒、濾菌」功能；檢方偵結依涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，第12條第1項之對於經中央衛生主管機關公告之醫療器材哄抬價格罪嫌，起訴藍男。

檢方痛斥，藍男趁防疫期間大發國難財，且在證據彰明下，仍飾詞狡辯、推諉卸責，執詞濫陳，無凜刑責，建請法院量處他有期徒刑4年，併科400萬元罰金，俾懲劣行，並警世人。

桃檢痛斥藍男趁防疫期間大發國難財，依紓困振興條例起訴他，具體向法院求刑4年、併科400萬元罰金。記者曾健祐／攝影
桃檢痛斥藍男趁防疫期間大發國難財，依紓困振興條例起訴他，具體向法院求刑4年、併科400萬元罰金。記者曾健祐／攝影

口罩 紓困振興 桃園

延伸閱讀

美染疫產婦去世前 愛心護士助募集嬰兒用品

影／台中確診足跡！印尼返台女曾到大遠百、無印良品

「萬聖果果節」全聯限量開賣限定版口罩 萬聖節當天全台門市免費贈糖

恢復日常有條件 侯友宜盼年底第2劑疫苗覆蓋率達6成

相關新聞

竹檢查獲陸企假藉外國公司辦事處 違法在台從事研發

石姓男子在台灣合法設立登記的一間港商公司擔任台灣辦事處代表人，涉嫌接受陸資一間光電公司的資金挹注，在台元科技園區招募國人...

拒國家徵用哄抬價格大賺2000萬 檢斥口罩廠大發國難財

桃園生產口罩工廠藍吉軻德公司，藍姓負責人涉嫌在防疫期間哄抬口罩價格，還拒絕政府徵用卻私下製造醫療用口罩，哄抬價格每片賣到...

挖眼案省思...如何補社會安全的破網？法官協會籲修法

屏東超商女店員被挖眼一案，再度讓外界關注精神障礙者犯罪問題，立法院今也辦公聽會討論相關法條修正案；法官協會發聲明指出，要...

她自稱「佛醫」可治病 騙苦情姊妹花3950萬買「佛地」

女子李麗榕自稱有陰陽眼、能與神佛溝通並治病，為喪夫、皮膚病所苦的張姓姊妹信以為真，求治解厄。李女遊說張姓姊妹「買佛地供佛...

已婚機師騙單身辯尋求暫時慰藉 法院斥：想法扭曲偏差

某航空公司已婚男機師被控假冒單身騙財騙色，1名女子和他交往3年全心全意付出感情，最終驚覺婚姻憧憬破滅，身心受創提告求償1...

網貼每人發8千疫情補助不罰 法官：領錢不會讓人恐慌

何姓男子今年5月全國防疫升三級警戒時，在IG發布「雙北每人補助疫情援助金8780元」，警方網路巡邏查獲，依社會秩序維護法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。