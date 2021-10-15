拒國家徵用哄抬價格大賺2000萬 檢斥口罩廠大發國難財

桃園生產口罩工廠藍吉軻德公司，藍姓負責人涉嫌在防疫期間哄抬口罩價格，還拒絕政府徵用卻私下製造醫療用口罩，哄抬價格每片賣到16元，不法所得高達2095萬多元，檢方痛斥他大發國難財，犯後仍推諉卸責，偵結依紓困振興條例起訴他，具體向法院求刑4年、併科400萬元罰金。

檢警調查，藍男（52歲）見民眾對醫用口罩需求急迫殷切，認為有機可乘，先是拒絕政府徵用，表示僅有一般工業用口罩，並簽立切結書宣稱沒有醫療用或外科手術口罩，但從去年2月1日起卻在大溪工廠內，私下製造並對外宣稱醫療用口罩。

檢方查，藍以裸裝方式直接賣給到工廠取貨的民眾，以此方式哄抬價格，以遠超過當時每片5元價格，賣到每片12元至16元不等，獲利高達2095多萬元，後來經民眾檢舉，去年5月19日到場搜索，當場查扣38萬多片口罩及相關製造工具。

檢方訊時，藍坦承有簽切結書拒絕政府徵用，卻私下製造口罩出售，另有民眾證稱，當時以LINE詢問藍有無現貨，對方回覆「現在只有做醫療外科口罩」，另有人說，藍賣的口罩當時從原本5.8元，調漲到8元、12元及14元，且藍還向消費者說，「該口罩和醫療用差不多，只是不能明說」。

檢方扣案的口罩，部分經送交鑑定符合醫療效能，有包裝上也標示「濾毒、濾菌」功能；檢方偵結依涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，第12條第1項之對於經中央衛生主管機關公告之醫療器材哄抬價格罪嫌，起訴藍男。