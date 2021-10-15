挖眼案省思...如何補社會安全的破網？法官協會籲修法
屏東超商女店員被挖眼一案，再度讓外界關注精神障礙者犯罪問題，立法院今也辦公聽會討論相關法條修正案；法官協會發聲明指出，要補社會安全破網，沒有人可以脫隊，希望各機關同心合作讓精障患者獲得最有效的監護治療。
法官協會認為，肯定立法院將審查刑法、刑事訴訟法、法院組織法、保安處分執行法中有關精障者犯罪相關處遇措施條文，但呼籲在現有法制下，構築更緊密、兼顧人權的社會安全網，不宜輕言打掉重練，造成更多法制危機。
協會指出，現有制度許多精障者犯罪的規定，是各主管機關參考多國法制及實務運作方式，經立法院通過的法律，實施以來或有不足、待改善之處，但從未有違憲之議；立法目的在於追求我國法制完善，而非只借用國外制度而欠缺實質內容。
法官協會也認為，防治精障者犯罪，牽涉到法院、檢察官、醫療體系等領域，沒有人可置身事外，也沒有人可以推諉卸責，應本於專業優先、功能最適原則來分工，才能事半功倍，例如法院的責任是確保正當法律程序，醫療體系負責收治精障者並給予專業治療與評估，檢察官則基於公益代表人的角色，注意人權及負責執行刑事案件。
協會表示，英國、美國、德國、日本等國對於犯罪精障者在判決確定前的處遇，設有各種規定，以治療為目的，協會呼籲，若制度要完善，應在我國既有制度下擴充功能，才能快速又見效，有不足之處再汲取執行成效良好國家經驗，逐步調整作法，並非打掉重練，只以某一國制度為師，而行實質隔離的目的，唯有全面觀察、謹慎思考，以治療為本，才能讓社會安全網真正發揮功效，也真正讓精障患者獲得最有效的監護治療。
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