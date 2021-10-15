她自稱「佛醫」可治病 騙苦情姊妹花3950萬買「佛地」
女子李麗榕自稱有陰陽眼、能與神佛溝通並治病，為喪夫、皮膚病所苦的張姓姊妹信以為真，求治解厄。李女遊說張姓姊妹「買佛地供佛」、「一起共修增福德」，兩人共匯出3950萬元，但道場卻沒進度，得知錢被李女拿去買屋養老，提告要求賠償。一審判張姓姊妹敗訴，二審逆轉判李女應各賠姊妹1975萬元，最高法院駁回上訴確定。
刑事部分，李女被依詐欺取財罪判刑2年8月徒刑定讞。
李麗榕從事婚紗、美髮工作，有3個小孩，稱因還願而在宜蘭收費「治病」，自詡為「佛醫」。李女聲稱可透過觀世音菩薩告知而確認病人的疾病、壽元，再以手指按壓病人血管的方式治療。張姓婦人經小姑介紹前往治療，再介紹妹妹一起來看。
2012年1月間，李麗榕向張姓姊妹說「買佛地對往生的人比較好，對我們的身體方面也會比較好」、「購買小佛地可共修供佛」，姊妹倆以為她可以跟菩薩溝通，先匯了650萬元。2014年間，張姓姊妹的父親過世，李女又藉機誆稱「買大佛地功德比較大，對家族及全家都比較好，消災解厄，可以大家一起共修」；姊妹倆又先後匯出3300萬元。
匯出巨款後，卻沒有「佛地」的下落，李麗榕卻警告張姓姊妹「不可以洩漏天機，否則會有惡報」，直至2017年底，姊妹倆在子女陪同下詢問進度，卻換得「這是妳們要彌補我的」的答案，請教律師後才恍悟被騙。
張姓姊妹提告求償，宜蘭地方法院一審以「交付款項的原因很多，不是只有受詐騙一種」，判張姓姊妹敗訴；台灣高等法院二審則指出，張姓姊妹是因相信李麗榕具有神通、可治病，才到宜蘭求援，剛好治病時間又逢親人過世，才相信「捐佛地共修增福澤」的說詞，結果錢卻被李女拿去買房地，手段是詐欺無誤，因此判李女應賠償3950萬元。
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