已婚機師騙單身辯尋求暫時慰藉 法院斥：想法扭曲偏差

某航空公司已婚男機師被控假冒單身騙財騙色，1名女子和他交往3年全心全意付出感情，最終驚覺婚姻憧憬破滅，身心受創提告求償100萬元，機師反駁，彼此純為尋求「暫時慰藉」、「特定目的」；法院斥責機師背棄婚姻、想法扭曲偏差，侵害女子性自主權，判他應賠對方20萬元，可上訴。

女子主張，機師刻意隱瞞已婚身分，2016年10月主動透過通訊軟體和她攀談，還指自己原有1名論及婚嫁的空姐女友，後因對方劈腿才分手目前單身，2人交往後他營造認真規畫結婚假象，彼此發生近百次性行為，自己還借錢給他弟弟、買補品給他。

女子說，2017年懷疑機師劈腿，要求他提出身分証確認配偶欄，他先稱航空公司要求身分證、護照放在公司等理由搪塞，後又拿弟弟的假冒自己單身，直到有不明人士私訊向她檢舉，才驚覺對方已婚，並以相同手法向多名女子騙財騙色。

她表示，和機師交往3年多，全心全意付出感情、發生關係，卻遭他以未婚身分欺騙，身心受極大打擊，原對婚姻憧憬全破滅，至今夜不成眠、大量落髮，還被診斷出創傷壓力後症候群，對機師提告求償精神撫慰金100萬元。

機師抗辯稱，和女子是聊天吃飯成好友，並以兄妹相稱，2人交往變密切後漸漸轉入男女關係，但純是為尋求暫時的慰藉、特定目的而來，沒有論及婚姻或共組家庭承諾，更控訴女子向他航空公司寄黑函，散布不實約砲訊時毀損他名譽。

機師還說，女子曾懷疑他和其他人約砲，仍決定持續交往、發生性行為，可見雙方沒以結婚為前提，反而側重金錢、物質或肉體關係，自己是否已婚，顯非女子考量重點，也沒影響她性自主權決定情事。

法院根據雙方對話紀錄，認定女子是不知情下和機師交往，且女子多次詢問他婚姻狀態，機師都否認堅稱自己單身，且機師本為已婚人士、育有子女，仍周旋數名女子間背棄婚姻家庭忠誠，其行為本即不該，還以扭曲偏差主觀想法，稱和女子交往是為暫時尋求慰藉等特定目的。