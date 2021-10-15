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網貼每人發8千疫情補助不罰 法官：領錢不會讓人恐慌

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

何姓男子今年5月全國防疫升三級警戒時，在IG發布「雙北每人補助疫情援助金8780元」，警方網路巡邏查獲，依社會秩序維護法造謠案將何移送法辦；台北地方法院審理認為，何稱可領錢的事沒有讓人感到恐慌，不構成處罰要件，裁定不罰。

北市警大安分局移送說，何2021年5月間，於Instagram上以帳號「878mad」在限時動態發布一個假訊息。

何的訊息稱「感謝政府補助！！！領錢囉各位～110年5月20號起。由於近期疫情嚴重關係，行政院在今早決議，雙北每人補助疫情援助金，新台幣8780元」警方認為何刊登疫情不實言論，散布謠言、影響公共安寧， 請法官裁處。

法官調查，從何的貼文觀察，他是稱政府要發放援助金給雙北市的居民，領錢的內容沒有使聽聞者心生畏懼或者恐慌，也難以認定會影響到公共安寧。

法官認為，一般民眾觀看這則貼文後，還是要依據現況認知，並查詢相關報導以判斷是否具真實性，不能僅憑貼文就認定何造成公共安寧的影響，警方所移送案件，與社維法造謠案件的違法構成要不合，裁定不罰何。可抗告。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

疫情 北市 行政院

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