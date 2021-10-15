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4台商辦餐會「挺韓」選總統 賄選疑案未結再限境8月　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷等4名台商，2020年總統大選期間被控舉辦餐會幫國民黨總統候選人韓國瑜拉票，被訴違反總統副總統選舉罷免法，限境迄今；台北地方法院認案件未結，4人可能逃匿，裁定本月起延長4人限制出境、出海8月。可抗告。

林懷、協會副會長佟建華、副秘書長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞自2020年6月10日限制出境、出海8月，2021年2月2日起延長限制出境、出海8月，限境於本月9日屆滿。

法官日前以書狀請被告4人、辯護人表示意見，認林懷等人對有投票權之人交付不正利益而約其投票權為一定之行使罪，犯罪嫌疑重大。

法官認為，林懷、佟建華、沈斌都在大工作，限制出境前多數時間在海外，沈斌、蔣明霞有親人在大陸，且蔣明霞近年時常前往大陸照料親人，4人於海外有建立社會網絡的能力。

裁定說，林懷等人所涉是本刑3年以上重罪，有滯留海外不歸的可能性，如不持續限制被告4人出境、出海，即有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海8月。

檢方指控，林懷等4人在長沙華天大酒店舉辦「湖南省台胞返鄉動員投票大會」，以每桌1600元宴請560名台商；時任國民黨大陸事務部主任周繼祥也出席餐會，希望大家返台投票給韓國瑜，台北地院曾開庭，林懷等4人都否認犯罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

投票 韓國瑜 台商

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