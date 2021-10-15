手腳要快！70萬片口罩將法拍 一片0.4元 一人限購5盒

法務部行政執行署彰化分署10月16日起將進行三場口罩法拍，每人一次購買單位為5盒共100元，可能是新冠疫情發生後全國最便宜的口罩價格。圖／法務部行政執行署彰化分署提供 檢警調去年查緝台中市口罩國家隊釩泰公司，釩泰委託未領有製作醫療用口罩許可的雲林丞威公司製造防塵口罩，查扣機台與口罩，依法由法務部行政執行署彰化分署進行法拍，將於10月16日、23日及11月2日進行3場公開變賣查扣的近70萬個口罩，每人限購5盒，一次購買單位為5盒共100元，應是新冠疫情發生後全國最便宜的口罩價格。

彰化地檢署去年9月會同警調共同查獲口罩製造商釩泰公司委託未領有製作醫療用口罩許可的雲林丞威公司製造防塵口罩，再對外混充醫療用口罩通過藥局通路販售牟利，製造販售約上百萬片口罩，兩家公司負責人因觸犯藥事法分別被以50萬元、100萬元交保，並查扣威丞公司製作口罩機4台及完工尚未出售的口罩近70萬個。

法務部行政執行署彰化分署依法已於10月13日在丞威公司雲林廠房進行公開拍賣4台口罩機，由某生物科技有限公司以167萬元高於底價的出價得標。

有關扣押非醫療用的口罩，彰化分署於徵得彰化地檢署同意，將分三場進行公開限量變賣活動，第1場變賣活動於10月16日上午7時至10時，在彰化縣立體育場前紅磚區廣場，藉由中區國稅局彰化分局所辦的「拂曉稅月 漫步雲端」租稅宣導活動中設攤變賣。第2場變賣活動於10月23日上午9時至12時，在竹山文化園區內（南投縣竹山鎮建國路742號）藉由中區國稅局竹山稽徵所所辦「拒私煙 好關鍵」活動中設攤變賣。

第3場11月2日上午9時30分在彰化分署前廣場（彰化市中山路2段349號），由彰化分署的123聯合拍賣進行公開變賣。彰化分署在前2場變賣將準備500盒，每盒50片，第3場則有5000盒進行變賣，3場變賣活動均採每人每次購買單位為5盒，5盒僅賣100元，有意搶購的民眾，可於變賣當日到現場排隊購買，並遵守防疫規定。

據製造這次變賣口罩的丞威公司表示，該公司原本即為專業製造口造大廠，去年9月間就曾進行製造醫療用口罩的申請程序，但因不諳法律規定，在衛福部許可尚未下來時，就搶快提前製作這批口罩，以致於違反藥事法被查獲。該公司在今年5月已正式獲得衛福部製作醫療用口罩的許可，並已正式製作合法的醫療用口罩在市場中販賣。