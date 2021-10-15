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被害女說要與他共組家庭 性侵男逃過一劫獲緩刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

越南移工阿倫（化名）去年趁其他員工尚未返回宿舍時，強行性侵女同事小美（化名），經仲介公司人員陪小美報警， 阿倫坦承犯行。台中地院審理時，被害人小美證稱「我已原諒他，我與他有打算共組家庭，同意給他緩刑」，法官以強制性交罪將他判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

越南女移工小美在偵查時證稱「案發當時我跟他只是互有好感，不是正式男女朋友，之前有一起睡在宿舍過，但沒有發生性行為，因為我們同公司，有時候被告會來我們宿舍玩，那一次是他拿我的手機跟鑰匙，我要去跟他要回來，但因為被告將門鎖起來，所以我在那裡過一夜，因為當時我有生理期，所以沒有發生任何性行為。

小美又稱「案發之後，我跟他是男女朋友，因為他一直跟我講他真的跟我用感情，想要跟我長久交往，我們還很年輕，我喜歡被告，想給他一個機會，想要撤回告訴」。

法官審理時，小美證稱「我已原諒他，我與他有打算共組家庭，同意給他緩刑」足見阿倫及小美尚有一定感情基礎，雖他行為不當，然已獲得被害人諒宥，如量處法定最輕本刑，仍屬過苛，而有情輕法重之情，在客觀上足以引起一般人同情，遂依刑法規定予以減刑。

判決書指出，越南籍的阿倫與小美為同仲介公司、同工廠朋友關係；阿倫於去年9月3日傍晚，在台中市區的宿舍內，利用其他同住員工尚未返回宿舍機會，進入小美房間內，從小美後方強行抱住她，將她推倒在床上，不顧她口頭要求放開及身體推卻抵抗，強行性侵得逞，被害人在仲介公司陪同報警處理。阿倫坦承犯案。

合議庭審酌，阿倫與小美同為外籍移工，本應互相幫助，竟為滿足私人慾望，性侵被害人得逞，惟念他終知坦承犯行，且已取得被害人諒解，堪認有悔意，且被害人已恢復正常生活，並與阿倫正常交往中，且有共組家庭打算，因此判刑2年，緩刑5年。

越南移工阿倫強行性侵女同事小美， 阿倫坦承犯行。被害人小美證稱「我已原諒他，我與他有打算共組家庭，同意給他緩刑」，法官以強制性交罪將他判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照
越南移工阿倫強行性侵女同事小美， 阿倫坦承犯行。被害人小美證稱「我已原諒他，我與他有打算共組家庭，同意給他緩刑」，法官以強制性交罪將他判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。圖／本報資料照

宿舍 越南 性侵

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