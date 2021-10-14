趙建銘將入獄！他在麻豆新樓醫院看診14年院方回應了
前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，判刑3年8月定讞，趙建銘從2007年到職麻豆新樓骨科服務長達14年，院方今天晚間回應尊重司法判決，對於趙建銘所服務的病患會做最妥適的安排。
趙建銘在2007年回到台南後就到麻豆新樓醫院骨科服務，長達14年，相當受到病患肯定，看診經常要排隊1、2小時，今年8月在台南市五妃街開設「骨得脊椎骨科診所」，但在麻豆新樓醫院每周二、四仍有門診服務，一診約有4、50 人，趙建銘官司定讞需入獄服刑，病患擔心回診怎麼辦？
麻豆新樓醫院對此晚間回應全文如下
關於趙建銘醫師乙案，
本院尊重司法判決，對於趙醫師於本院目前所服務之病患，本院必定竭盡所能，以維護病人健康、保障患者權益，做最妥適的後續安排；感謝社會大眾關心。
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