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纏訟多年終定讞 台開內線交易案大事記一次看

中央社 / 台北14日電

前總統陳水扁女婿趙建銘被控涉台開內線交易案，高院更五審去年判趙建銘3年8月徒刑、趙玉柱4年徒刑。最高法院今（14日）駁回上訴，全案定讞。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影
前總統陳水扁女婿趙建銘被控涉台開內線交易案，高院更五審去年判趙建銘3年8月徒刑、趙玉柱4年徒刑。最高法院今（14日）駁回上訴，全案定讞。聯合報系資料照／記者王宏舜攝影

前總統陳水扁女婿趙建銘被控涉嫌台開內線交易案，案經纏訟多年，高院更五審去年判處趙建銘3年8月徒刑、趙父趙玉柱4年徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

以下為全案大事記：

--民國94年7月14日，時任台開董事長蘇德建、蘇的證券界友人蔡清文、趙建銘、前寬頻房訊總經理游世一於三井日式餐廳餐敘。

--94年7月21日，蘇德建、趙建銘、蔡清文、游世一二度於三井日式餐廳餐敘。

--94年7月25日，趙建銘、趙玉柱使用簡水綿名義買入台開股票。

--95年5月12日，台北地檢署剪報分案，指派檢察官許永欽調查。

--95年5月17日，檢調搜索台開總公司等五處地點。

--95年5月24日，調查局北機站約談趙建銘、趙玉柱、簡水綿等5人到案

--95年5月25日，趙建銘、蘇德建約談後，遭檢察官聲請羈押獲准。

--95年7月10日，北檢依違反證券交易法內線交易等罪嫌，起訴趙建銘等被告。趙建銘被求刑8年，法院最後裁定以新台幣1700萬元交保。

--95年12月27日，台北地方法院一審宣判，趙建銘內線交易判刑6年，趙玉柱內線交易判刑5年6月。

--96年6月26日，案經上訴，二審由台灣高等法院審理宣判，趙建銘內線交易判刑7年，趙玉柱內線交易判刑7年。

--97年11月13日，高院更一審宣判，趙建銘內線交易判刑7年，趙玉柱內線交易判刑7年。

--100年5月10日，高院更二審宣判，趙建銘內線交易判刑7年，趙玉柱內線交易判刑7年。

--103年5月16日，高院更三審宣判，趙建銘內線交易判刑4年，趙玉柱內線交易判刑3年8月。

--104年10月26日，台開案外案，趙玉柱因侵占台灣省體育會桌球協會公款，判刑1年2月入獄。

--107年3月20日，高院更四審宣判，改判趙建銘3年徒刑，趙玉柱2年6月徒刑，蘇德建2年徒刑、緩刑5年，游世一2年徒刑。

--109年10月30日，高院更五審宣判，趙建銘判刑3年8月、趙父趙玉柱4年、游世一4年4月、蘇德建3年8月。

--110年10月14日，最高法院駁回趙建銘等人上訴，全案定讞。

趙建銘 內線交易 檢察官 陳水扁

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