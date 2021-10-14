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毒品調包案凸顯贓物問題 法務部向全聯林敏雄取經

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

調查局毒品遭緝毒幹員調包，凸顯贓物管理問題，法務部有意檢討贓物管理權責人由調查官易手檢察官；部長蔡清祥今天與台灣高等檢察署檢察長邢泰釗等檢察官員向商業界取法，參訪全聯福利中心桃園觀音物流中心，尋求改進之道。

陪同蔡清祥參訪全聯如何管理倉儲的檢察官員，包括保護司司長黃玉垣、檢察司副司長李濠松。

法務部今天指出，鑑於國內大廠物流倉儲技術高度發展，在管理效率、準確各方面蓬勃發展，全聯企業董事長林敏雄協助官員參訪，讓法務部有機會從民間一流的物流倉儲管理角度，得到更寬廣的視野、資訊。

法務部說，物流體系和自動倉儲是近年來各產業龍頭投資的重點，全聯先後斥資百億在桃園觀音、台中梧棲、高雄岡山建置三大物流園區，去年，又於高雄岡山打造自動化倉儲，藉由參訪及觀摩，可讓法務部同仁對倉儲管理有更深的認識。

法務部說，未來將汲取相關經驗，讓檢察機關的贓證物庫管理可以見習、運用，使贓證物管理朝向科技化、專業化、透明化及更有效率的方向改進。

法務部長蔡清祥。圖／本報資料照
法務部長蔡清祥。圖／本報資料照

法務部 檢察官

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