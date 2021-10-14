蔡清祥參訪物流中心 盼汲取經驗精進贓證物管理
法務部發布新聞稿指出，部長蔡清祥今天參訪全聯福利中心桃園觀音物流中心，希望汲取倉儲管理經驗，進而運用在檢察機關的贓證物庫管理工作，讓贓證物管理更有效率。
新聞稿指出，有鑑於當前台灣大廠的物流倉儲技術高度發展，不論在管理效率、準確度均蓬勃發展，更是舉世聞名，蔡清祥今天特別偕同台灣高等檢察署檢察長邢泰釗等人，參訪全聯福利中心桃園觀音物流中心。
蔡清祥表示，感謝全聯企業董事長林敏雄促成參訪，讓法務部有機會從民間一流的物流倉儲管理角度，得到更寬廣的視野與資訊，成為精進檢察機關贓證物庫保存與管理的借鏡。
蔡清祥說，物流體系和自動倉儲是近年來各產業龍頭投資的重點，而全聯企業先後在桃園觀音、台中梧棲、高雄岡山建置三大物流園區，去年又於高雄岡山打造自動化倉儲。
蔡清祥指出，藉本次實地參訪及觀摩，對倉儲管理有更深一層的認識並汲取經驗，期望讓檢察機關的贓證物庫管理可以見習、運用，使贓證物管理朝向科技化、專業化、透明化及更有效率的方向前進。
新聞稿另指出，法務部已積極強化檢察機關贓證物監督管理及保存措施，具體作為包括檢察機關加速清理扣押多年贓證物、實施扣押物變價、建置扣押物數位化及科技化贓證物庫管理系統等。
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